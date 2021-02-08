https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596575490.html

Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, больницы начинают возвращаться к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:48

2021-02-08T18:48

2021-02-08T18:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, больницы начинают возвращаться к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов.По его словам, Мариинскую больницу уже перевели на прием обычных больных по "скорой". После детской больницы имени Филатова и НИИ имени Поленова в феврале будут перепрофилироваться федеральные медучреждения."От временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом – будем переходить к постоянным и планомерным действиям", - добавил губернатор.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург