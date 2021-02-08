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Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, больницы начинают возвращаться к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:48
2021-02-08T18:48
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александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, больницы начинают возвращаться к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов.По его словам, Мариинскую больницу уже перевели на прием обычных больных по "скорой". После детской больницы имени Филатова и НИИ имени Поленова в феврале будут перепрофилироваться федеральные медучреждения."От временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом – будем переходить к постоянным и планомерным действиям", - добавил губернатор.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург

Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

18:48 08.02.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, больницы начинают возвращаться к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась. Начинаем возвращать больницы к плановой работе. Это не произойдет мгновенно – требуется самая тщательная дезинфекция. Также нужно еще раз протестировать врачей и весь персонал", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

По его словам, Мариинскую больницу уже перевели на прием обычных больных по "скорой". После детской больницы имени Филатова и НИИ имени Поленова в феврале будут перепрофилироваться федеральные медучреждения.

"Дальше все зависит от динамики госпитализаций и темпов распространения инфекции. Чтобы перевод в "красную зону" и обратно технически был менее затратным, Петербургу нужно больше больниц-трансформеров. Новые городские стационары уже проектируются по такому принципу. В действующих больницах важно разделить потоки пациентов", - отметил Беглов.

"От временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом – будем переходить к постоянным и планомерным действиям", - добавил губернатор.
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