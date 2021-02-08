Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, больницы начинают возвращаться к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась. Начинаем возвращать больницы к плановой работе. Это не произойдет мгновенно – требуется самая тщательная дезинфекция. Также нужно еще раз протестировать врачей и весь персонал", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
По его словам, Мариинскую больницу уже перевели на прием обычных больных по "скорой". После детской больницы имени Филатова и НИИ имени Поленова в феврале будут перепрофилироваться федеральные медучреждения.
"Дальше все зависит от динамики госпитализаций и темпов распространения инфекции. Чтобы перевод в "красную зону" и обратно технически был менее затратным, Петербургу нужно больше больниц-трансформеров. Новые городские стационары уже проектируются по такому принципу. В действующих больницах важно разделить потоки пациентов", - отметил Беглов.
"От временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом – будем переходить к постоянным и планомерным действиям", - добавил губернатор.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус