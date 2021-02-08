https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596493792.html

В России появится памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

В России появится памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет создадут московский памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:03

2021-02-08T13:03

2021-02-08T13:03

россия

михаил мурашко

махачкала

якутск

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет создадут московский памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.Министр добавил, что место для памятника уже определено, есть эскизы, памятник должен стать "народным", созданным на пожертвования.В декабре прошлого года памятник медикам, скончавшимся от COVID-19, был открыт на территории Дагестанского государственного медуниверситета в Махачкале. Также идет подготовка к установке памятников медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге и Якутске.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584485102.html

россия

махачкала

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, махачкала, якутск, общество