В России появится памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет создадут московский памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Запланировали совместный проект Минздрава России и Сеченовского университета по возведению памятника... Это будет таким элементом, данью уважения ко всему медицинскому сообществу", - рассказал Мурашко на встрече с Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов.
Министр добавил, что место для памятника уже определено, есть эскизы, памятник должен стать "народным", созданным на пожертвования.
В декабре прошлого года памятник медикам, скончавшимся от COVID-19, был открыт на территории Дагестанского государственного медуниверситета в Махачкале. Также идет подготовка к установке памятников медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге и Якутске.