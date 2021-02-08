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В России появится памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
В России появится памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет создадут московский памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:03
2021-02-08T13:03
россия
михаил мурашко
махачкала
якутск
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет создадут московский памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.Министр добавил, что место для памятника уже определено, есть эскизы, памятник должен стать "народным", созданным на пожертвования.В декабре прошлого года памятник медикам, скончавшимся от COVID-19, был открыт на территории Дагестанского государственного медуниверситета в Махачкале. Также идет подготовка к установке памятников медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге и Якутске.
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россия, михаил мурашко, махачкала, якутск, общество

В России появится памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

13:03 08.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Отделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет создадут московский памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Запланировали совместный проект Минздрава России и Сеченовского университета по возведению памятника... Это будет таким элементом, данью уважения ко всему медицинскому сообществу", - рассказал Мурашко на встрече с Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов.
Мемориальная табличка напротив здания медицинского университета им. И. П. Павлова на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 14:41Распространение коронавируса
В Петербурге заложили памятник умершим от коронавируса медикам
Министр добавил, что место для памятника уже определено, есть эскизы, памятник должен стать "народным", созданным на пожертвования.
В декабре прошлого года памятник медикам, скончавшимся от COVID-19, был открыт на территории Дагестанского государственного медуниверситета в Махачкале. Также идет подготовка к установке памятников медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге и Якутске.
 
РоссияМихаил МурашкоМахачкалаЯкутскОбщество
 
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