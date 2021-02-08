https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596458098.html

Посол назвал число россиян, заразившихся коронавирусом на курортах Турции

Посол назвал число россиян, заразившихся коронавирусом на курортах Турции

Коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более чем 1,5 миллиона россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла, зафиксировано 11 летальных... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:13

2021-02-08T10:13

2021-02-08T11:34

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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более чем 1,5 миллиона россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла, зафиксировано 11 летальных исходов, но в целом принятые турецкими властями меры против COVID-19 оказались эффективными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов."Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 миллионов россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга – порядка 1,6 миллиона, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов. В частности, было предусмотрено строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочного режима, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших и так далее."И, как бы то ни было, получается, что на более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11. Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог "подхватить" коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность", - добавил Ерхов.Читайте полный текст интервью Алексея Ерхова >>

https://ria.ru/20210205/turtsiya-1596122453.html

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туризм, коронавирус covid-19, россия, алексей ерхов, новости - туризм, турция