Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596458098.html
Посол назвал число россиян, заразившихся коронавирусом на курортах Турции
Посол назвал число россиян, заразившихся коронавирусом на курортах Турции
Коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более чем 1,5 миллиона россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла, зафиксировано 11 летальных... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:13
2021-02-08T11:34
туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
алексей ерхов
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_6e00eda1140b03d4dbd02e2c4b5eef13.jpg
АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более чем 1,5 миллиона россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла, зафиксировано 11 летальных исходов, но в целом принятые турецкими властями меры против COVID-19 оказались эффективными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов."Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 миллионов россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга – порядка 1,6 миллиона, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов. В частности, было предусмотрено строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочного режима, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших и так далее."И, как бы то ни было, получается, что на более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11. Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог "подхватить" коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность", - добавил Ерхов.Читайте полный текст интервью Алексея Ерхова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210205/turtsiya-1596122453.html
https://ria.ru/20210129/turtsiya-1595152723.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9064360765fd3a9d3f26982e88ff5a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирус covid-19, россия, алексей ерхов, новости - туризм, турция

Посол назвал число россиян, заразившихся коронавирусом на курортах Турции

10:13 08.02.2021 (обновлено: 11:34 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинРусские туристы на отдыхе в Памуккале
Русские туристы на отдыхе в Памуккале - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более чем 1,5 миллиона россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла, зафиксировано 11 летальных исходов, но в целом принятые турецкими властями меры против COVID-19 оказались эффективными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 миллионов россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга – порядка 1,6 миллиона, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение", - сказал собеседник агентства.
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 16:34Туризм
В Турции рассказали, как российские туристы спасают отели от разорения
Он отметил, что в условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов. В частности, было предусмотрено строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочного режима, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших и так далее.
"И, как бы то ни было, получается, что на более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11. Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог "подхватить" коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность", - добавил Ерхов.
Читайте полный текст интервью Алексея Ерхова >>
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 17:45Туризм
Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2020 году
 
Распространение коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ЕрховНовости - ТуризмТурция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
14:08В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне
14:05ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
Лента новостейМолния