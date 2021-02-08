https://ria.ru/20210208/erkhov-1596182251.html

Алексей Ерхов: россиянам в Турции надо помнить о мерах предосторожности

Алексей Ерхов: россиянам в Турции надо помнить о мерах предосторожности

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал в интервью РИА Новости о том, безопасно ли россиянам отдыхать в этой стране, о чем нужно помнить при ее посещении,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:00

2021-02-08T11:00

2021-02-08T11:00

россия

алексей ерхов

турция

интервью

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Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал в интервью РИА Новости о том, безопасно ли россиянам отдыхать в этой стране, о чем нужно помнить при ее посещении, поделился итогами туристического сезона, который прошел в условиях пандемии коронавируса. Он также коснулся перспектив совместного производства российской вакцины "Спутник V" и судебного процесса по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. – Алексей Владимирович, Турция в прошлом году оказалась в числе немногих стран, открытых для российских туристов. Каковы итоги последнего туристического сезона? Насколько безопасен был отдых для россиян в Турции? Сколько из них заболели и скончались от коронавируса во время отдыха?– Действительно, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более двух миллионов россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга – порядка 1,6 миллиона, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение. В условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов. В частности, было предусмотрено строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочного режима, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших и так далее. И как бы то ни было, получается, что на более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11. Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог подхватить коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность.– Какие ограничения для туристов действуют в настоящее время в Турции, и можно ли прогнозировать их отмену? Каковы ожидания от будущего туристического сезона? Взаимодействует ли посольство с турецкими властями с целью обеспечения безопасности отдыха россиян?– Сейчас действует довольно строгий комендантский час: с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим (штраф за его нарушение около 9000 рублей в переводе на наши деньги), социальную дистанцию – от полутора до двух метров. Некоторые владельцы магазинов вводят и дополнительные ограничительные меры: иногда разумные, иногда, может быть, излишне строгие, но они тем не менее соблюдаются. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит, правда, работает, но только на вынос. Возможно, на фоне фиксируемых сейчас довольно позитивных тенденций в ближайшее время будут приниматься меры, направленные на ослабление этого режима.В преддверии туристического сезона, как представляется, турецкие власти вновь займутся выработкой мер безопасности для туристов, в том числе россиян. И посольство, и генеральные консульства также будут работать над тем, чтобы обеспечить их благополучное пребывание здесь.– Каковы перспективы сотрудничества с Турцией по вакцине от коронавируса "Спутник V" и другим российским вакцинам?– Российский фонд прямых инвестиций имеет определенные договоренности с турецкими партнерами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране – и Турция не исключение – существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно еще и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины "Спутник V" в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями.– Прокомментируйте, пожалуйста, последний громкий случай с ранением трех российских туристов в Стамбуле. Каково сейчас состояние здоровья пострадавших? Это единичный случай или показатель того, что отдыхать в Турции стало не безопасно?– По информации нашего генконсульства в Стамбуле, молодой человек уже выписан, две наши гражданки находятся в госпитале под постоянным наблюдением врачей, к ним приехали родственники. Конечно, надо полагать, что ножевые ранения – это ранения серьезные, и процесс реабилитации займет определенное время. Мы желаем им всем скорейшего выздоровления. Сотрудники генконсульства находятся с ними в постоянном контакте.Надо сказать, что случаи подобного рода имели место и ранее. Например, пять лет назад, в бытность мою генеральным консулом в Стамбуле, один из моих европейских коллег – ростом под два метра, что называется, косая сажень в плечах – прямо на оживленной улице Истикляль средь бела дня был атакован местным подростком-хулиганом. А перед другим генконсульством, буквально на его ступеньках застрелили человека. И это в 300 метрах от оживленной площади Таксим! В Стамбуле, как и везде, во всех городах и во всех странах, имеются районы с неблагоприятной криминогенной обстановкой, и мы настоятельно рекомендуем нашим туристам там не появляться, особенно в темное время суток. Нужно всегда принимать разумные меры предосторожности, особенно находясь в незнакомой стране.– По некоторым признакам близится к концу судебный процесс по делу об убийстве Андрея Геннадьевича Карлова. Какого его решения ждет российская сторона? Есть ли уверенность, что проходящие по этому делу действительно причастны к преступлению?– Скорее всего, на ближайших заседаниях суда начнут оглашать приговор. Но было бы, наверное, некорректно комментировать его до обнародования. Скажу одно: мы очень рассчитываем на то, что виновные в этом злодейском преступлении понесут заслуженное наказание.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/otdykh-1596092442.html

https://ria.ru/20210204/turtsiya-1595987769.html

https://ria.ru/20210129/karlov-1594911969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей ерхов, турция, интервью