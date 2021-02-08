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В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19

В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19

Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от COVID-19, если нет других противопоказаний, заявила РИА Новости директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T04:07

2021-02-08T04:07

2021-02-08T04:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

наталья мокрышева

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от COVID-19, если нет других противопоказаний, заявила РИА Новости директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.Она отметила, что вакцинацию против COVID-19 проводят пациентам, не имеющим медицинских противопоказаний, к которым относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз, тяжелая гипогликемия, пояснила Мокрышева.Она подчеркнула, что решение о проведении вакцинации принимается врачом после общего осмотра пациента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья мокрышева, российская академия наук, общество