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В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от COVID-19, если нет других противопоказаний, заявила РИА Новости директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T04:07
2021-02-08T04:07
2021-02-08T04:07
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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наталья мокрышева
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от COVID-19, если нет других противопоказаний, заявила РИА Новости директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.Она отметила, что вакцинацию против COVID-19 проводят пациентам, не имеющим медицинских противопоказаний, к которым относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз, тяжелая гипогликемия, пояснила Мокрышева.Она подчеркнула, что решение о проведении вакцинации принимается врачом после общего осмотра пациента.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья мокрышева, российская академия наук, общество
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от COVID-19
, если нет других противопоказаний, заявила РИА Новости директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России
, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева
.
"ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России рекомендует проведение вакцинации от COVID-19 больным сахарным диабетом 1 и 2 типа, с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), с соблюдением противопоказаний и правил осторожности", - сказала Мокрышева.
Она отметила, что вакцинацию против COVID-19 проводят пациентам, не имеющим медицинских противопоказаний, к которым относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.
Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз, тяжелая гипогликемия, пояснила Мокрышева.
Она подчеркнула, что решение о проведении вакцинации принимается врачом после общего осмотра пациента.