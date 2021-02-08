https://ria.ru/20210208/kino-1596542904.html

Трейлер фильма российского режиссера показали на Суперкубке США

Трейлер фильма российского режиссера показали на Суперкубке США

Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали на Суперкубке США. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T19:11

2021-02-08T19:11

2021-02-08T19:11

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали на Суперкубке США.Трансляция Супербоула, финала сезона в американском футболе, считается престижной площадкой для показа трейлеров и тизеров ожидаемых картин.Картина рассказывает о ничем непримечательном мужчине средних лет, который защищает женщину от хулиганов и сам попадает в неприятности.В фильме появятся как голливудские, так и российские актеры. Среди них Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков, Александр Паль.Найшуллер ранее снял фантастические боевик "Хардкор", клипы певца The Weeknd "False Alarm" и группы "Ленинград".

https://ria.ru/20210108/weeknd-1592307444.html

сша

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2021

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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, кристофер ллойд, алексей серебряков, ленинград, сша