https://ria.ru/20210208/kino-1596542904.html
Трейлер фильма российского режиссера показали на Суперкубке США
Трейлер фильма российского режиссера показали на Суперкубке США
Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали на Суперкубке США. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:11
2021-02-08T19:11
2021-02-08T19:11
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали на Суперкубке США.Трансляция Супербоула, финала сезона в американском футболе, считается престижной площадкой для показа трейлеров и тизеров ожидаемых картин.Картина рассказывает о ничем непримечательном мужчине средних лет, который защищает женщину от хулиганов и сам попадает в неприятности.В фильме появятся как голливудские, так и российские актеры. Среди них Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков, Александр Паль.Найшуллер ранее снял фантастические боевик "Хардкор", клипы певца The Weeknd "False Alarm" и группы "Ленинград".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, кристофер ллойд, алексей серебряков, ленинград, сша
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали
на Суперкубке США.
Трансляция Супербоула, финала сезона в американском футболе, считается престижной площадкой для показа трейлеров и тизеров ожидаемых картин.
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Кадр из трейлера к фильму "Никто"
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Сцена из трейлера к фильму "Никто"
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Кадр из трейлера к фильму "Никто"
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Сцена из трейлера к фильму "Никто"
"Две вещи поразили меня во вчерашнем СуперКубке, — написал режиссер в своем Инстаграмме. — Первое, что Том Брейди взял седьмой кубок в своей карьере в возрасте 43 лет, и второе, что в перерывах показывали новый, мини-трейлер моего "Nobody."
Картина рассказывает о ничем непримечательном мужчине средних лет, который защищает женщину от хулиганов и сам попадает в неприятности.
В фильме появятся как голливудские, так и российские актеры. Среди них Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков, Александр Паль.
Найшуллер ранее снял фантастические боевик "Хардкор", клипы певца The Weeknd "False Alarm" и группы "Ленинград".