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https://ria.ru/20210208/kino-1596542904.html
Трейлер фильма российского режиссера показали на Суперкубке США
Трейлер фильма российского режиссера показали на Суперкубке США
Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали на Суперкубке США. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:11
2021-02-08T19:11
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали на Суперкубке США.Трансляция Супербоула, финала сезона в американском футболе, считается престижной площадкой для показа трейлеров и тизеров ожидаемых картин.Картина рассказывает о ничем непримечательном мужчине средних лет, который защищает женщину от хулиганов и сам попадает в неприятности.В фильме появятся как голливудские, так и российские актеры. Среди них Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков, Александр Паль.Найшуллер ранее снял фантастические боевик "Хардкор", клипы певца The Weeknd "False Alarm" и группы "Ленинград".
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, кристофер ллойд, алексей серебряков, ленинград, сша

Трейлер фильма российского режиссера показали на Суперкубке США

19:11 08.02.2021
 
© Universal PicturesКадр из трейлера к фильму "Никто"
Кадр из трейлера к фильму Никто - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Universal Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Трейлер первого голливудского фильма Ильи Найшуллера "Никто" показали на Суперкубке США.
Трансляция Супербоула, финала сезона в американском футболе, считается престижной площадкой для показа трейлеров и тизеров ожидаемых картин.
© Universal PicturesКадр из трейлера к фильму "Никто"
Кадр из трейлера к фильму Никто
1 из 2
Кадр из трейлера к фильму "Никто"
© Universal Pictures
© Universal Pictures

Сцена из трейлера к фильму "Никто"

Кадр из трейлера к фильму Никто
2 из 2

Сцена из трейлера к фильму "Никто"

© Universal Pictures
1 из 2
Кадр из трейлера к фильму "Никто"
© Universal Pictures
2 из 2

Сцена из трейлера к фильму "Никто"

© Universal Pictures

"Две вещи поразили меня во вчерашнем СуперКубке, — написал режиссер в своем Инстаграмме. — Первое, что Том Брейди взял седьмой кубок в своей карьере в возрасте 43 лет, и второе, что в перерывах показывали новый, мини-трейлер моего "Nobody."

Картина рассказывает о ничем непримечательном мужчине средних лет, который защищает женщину от хулиганов и сам попадает в неприятности.
В фильме появятся как голливудские, так и российские актеры. Среди них Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков, Александр Паль.
Найшуллер ранее снял фантастические боевик "Хардкор", клипы певца The Weeknd "False Alarm" и группы "Ленинград".
The Weeknd - Save Your Tears. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 11:50Шоубиз
Новый клип The Weeknd за два дня посмотрели почти 20 миллионов раз
 
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