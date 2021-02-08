https://ria.ru/20210208/istoschenie-1596553679.html

В Брянске вынесли приговор женщине, доведшей приемную дочь до истощения

В Брянске вынесли приговор женщине, доведшей приемную дочь до истощения

Суд в Брянске отправил на 8 лет в колонию приемную мать за жестокое обращение с девочкой, у которой были диагностированы истощение и обморожение ног, сообщает... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:23

2021-02-08T17:23

2021-02-08T17:23

брянск

дети

происшествия

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Суд в Брянске отправил на 8 лет в колонию приемную мать за жестокое обращение с девочкой, у которой были диагностированы истощение и обморожение ног, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В июне 2020 года сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в СК, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в бедственном состоянии, следствие узнало из СМИ.Опекуна девочки задержали. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, непригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала одну надолго в комнате, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон: в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов. Расследование в отношении женщины завершено."Бежицкий районный суд Брянска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений… ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество", - говорится в сообщении.Кроме того, суд признал женщину виновной в том, что обманув сотрудников комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, она получила со счета приемной дочери более 38 тысяч рублей. Для этого злоумышленница сообщила недостоверную информацию, что якобы собирается приобрести коляску, качели и велосипед, однако потратила денежные средства на личные нужды.Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей о взыскании в пользу девочки морального вреда на сумму 500 тысяч рублей и материального ущерба на сумму более 38 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201105/rebenok-1583140653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, дети, происшествия