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В Брянске вынесли приговор женщине, доведшей приемную дочь до истощения
В Брянске вынесли приговор женщине, доведшей приемную дочь до истощения
Суд в Брянске отправил на 8 лет в колонию приемную мать за жестокое обращение с девочкой, у которой были диагностированы истощение и обморожение ног, сообщает... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:23
2021-02-08T17:23
брянск
дети
происшествия
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Суд в Брянске отправил на 8 лет в колонию приемную мать за жестокое обращение с девочкой, у которой были диагностированы истощение и обморожение ног, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В июне 2020 года сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в СК, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в бедственном состоянии, следствие узнало из СМИ.Опекуна девочки задержали. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, непригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала одну надолго в комнате, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон: в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов. Расследование в отношении женщины завершено."Бежицкий районный суд Брянска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений… ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество", - говорится в сообщении.Кроме того, суд признал женщину виновной в том, что обманув сотрудников комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, она получила со счета приемной дочери более 38 тысяч рублей. Для этого злоумышленница сообщила недостоверную информацию, что якобы собирается приобрести коляску, качели и велосипед, однако потратила денежные средства на личные нужды.Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей о взыскании в пользу девочки морального вреда на сумму 500 тысяч рублей и материального ущерба на сумму более 38 тысяч рублей.
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РИА Новости
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4.7
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брянск, дети, происшествия

В Брянске вынесли приговор женщине, доведшей приемную дочь до истощения

17:23 08.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Суд в Брянске отправил на 8 лет в колонию приемную мать за жестокое обращение с девочкой, у которой были диагностированы истощение и обморожение ног, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В июне 2020 года сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в СК, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в бедственном состоянии, следствие узнало из СМИ.
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 12:03
Изъятую из приемной семьи в Брянске девочку с истощением хотят удочерить
Опекуна девочки задержали. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, непригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала одну надолго в комнате, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон: в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов. Расследование в отношении женщины завершено.
"Бежицкий районный суд Брянска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений… ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд признал женщину виновной в том, что обманув сотрудников комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, она получила со счета приемной дочери более 38 тысяч рублей. Для этого злоумышленница сообщила недостоверную информацию, что якобы собирается приобрести коляску, качели и велосипед, однако потратила денежные средства на личные нужды.
"Суд приговорил приемную мать к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.
Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей о взыскании в пользу девочки морального вреда на сумму 500 тысяч рублей и материального ущерба на сумму более 38 тысяч рублей.
 
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