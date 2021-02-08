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Руденя поручил разработать ипотечную программу для молодых ученых
Руденя поручил разработать ипотечную программу для молодых ученых
В Тверской области разработают ипотечную программу для молодых ученых, которая позволит привлекать в областную науку новые кадры, в том числе из других... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:22
2021-02-08T18:22
2021-02-08T18:22
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 8 фев — РИА Новости. В Тверской области разработают ипотечную программу для молодых ученых, которая позволит привлекать в областную науку новые кадры, в том числе из других регионов. Соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя.По сообщению пресс-служба областного правительства, на встрече обсуждалось развитие перспективных разработок тверских учёных, популяризацию науки среди молодежи Верхневолжья, меры государственной поддержки научной деятельности. Руденя отметил необходимость во взаимодействии с вузами региона разработать комплексную систему мотивации ученых. По его словам, эта система в том числе должна включать проект целевого набора студентов для важнейших отраслей Тверской области, ипотечную программу для молодых ученых, возможность использования научных достижений при реализации значимых для региона проектов. Пресс-служба напомнила, что в 2020 году в Тверской области была запущена система поддержки и стимулирования научных сотрудников региона. В их основу легли предложения самих ученых Верхневолжья. Так, появилась ежегодная региональная премия для коллективов исследователей, молодых учёных, студентов и аспирантов за выдающиеся достижения в области науки и техники. Премия присуждается за перспективные разработки в приоритетных для региона направлениях – в развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины, цифровизации экономики и социальной сферы, системы госуправления.В Тверской области помимо четырех вузов научными исследованиями в разных сферах занимаются 14 научно-исследовательских и 4 конструкторских организаций. В Верхневолжье работают более тысячи докторов и кандидатов наук. За 2020 год в вузах региона было проведено более 250 мероприятий, направленных на развитие науки и приобщение к ней молодого поколения.
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игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 8 фев — РИА Новости.
В Тверской области
разработают ипотечную программу для молодых ученых, которая позволит привлекать в областную науку новые кадры, в том числе из других регионов. Соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя
.
"Указом президента России 2021 год объявлен Годом науки и технологий в нашей стране. Это признание огромной роли исследовательской деятельности, инноваций и новейших разработок в достижении национальных целей развития нашего государства. От этого зависит успех модернизации инфраструктуры, цифровой трансформации всех наших структур", — сказал глава региона в понедельник на встрече с руководителями ведущих вузов региона в Тверском государственном медицинском университете.
По сообщению пресс-служба областного правительства, на встрече обсуждалось развитие перспективных разработок тверских учёных, популяризацию науки среди молодежи Верхневолжья, меры государственной поддержки научной деятельности.
Руденя отметил необходимость во взаимодействии с вузами региона разработать комплексную систему мотивации ученых. По его словам, эта система в том числе должна включать проект целевого набора студентов для важнейших отраслей Тверской области, ипотечную программу для молодых ученых, возможность использования научных достижений при реализации значимых для региона проектов.
Пресс-служба напомнила, что в 2020 году в Тверской области была запущена система поддержки и стимулирования научных сотрудников региона. В их основу легли предложения самих ученых Верхневолжья. Так, появилась ежегодная региональная премия для коллективов исследователей, молодых учёных, студентов и аспирантов за выдающиеся достижения в области науки и техники. Премия присуждается за перспективные разработки в приоритетных для региона направлениях – в развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины, цифровизации экономики и социальной сферы, системы госуправления.
В Тверской области помимо четырех вузов научными исследованиями в разных сферах занимаются 14 научно-исследовательских и 4 конструкторских организаций. В Верхневолжье работают более тысячи докторов и кандидатов наук. За 2020 год в вузах региона было проведено более 250 мероприятий, направленных на развитие науки и приобщение к ней молодого поколения.