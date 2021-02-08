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В горах Чечни пропала группа из 14 человек

В горах Чечни пропала группа из 14 человек

Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:35

2021-02-08T09:35

2021-02-08T10:11

сунженский район

чеченская республика (чечня)

происшествия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.По его словам, это произошло в районе Бамута. Местные жители накануне рано утром отправились на сбор черемши, а затем не вышли на связь.В пресс-службе главка МЧС по Чечне сообщили, что в пропавших ищут десятки человек: спасатели, пожарные, сотрудники МВД и волонтеры. От МЧС в поисках участвуют 43 человека, в том числе кинологический расчет.Позже стало известно, что пропавшие самостоятельно вышли из леса в районе села Аршты.

сунженский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сунженский район, чеченская республика (чечня), происшествия