https://ria.ru/20210208/gory-1596453995.html
В горах Чечни пропала группа из 14 человек
В горах Чечни пропала группа из 14 человек
Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:35
2021-02-08T09:35
2021-02-08T10:11
сунженский район
чеченская республика (чечня)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151597/40/1515974082_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4a8ecec814ab684b97781d527c45ef5d.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.По его словам, это произошло в районе Бамута. Местные жители накануне рано утром отправились на сбор черемши, а затем не вышли на связь.В пресс-службе главка МЧС по Чечне сообщили, что в пропавших ищут десятки человек: спасатели, пожарные, сотрудники МВД и волонтеры. От МЧС в поисках участвуют 43 человека, в том числе кинологический расчет.Позже стало известно, что пропавшие самостоятельно вышли из леса в районе села Аршты.
сунженский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151597/40/1515974082_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fd0855e52613e9207703e49d247140d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сунженский район, чеченская республика (чечня), происшествия