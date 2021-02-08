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Жириновский рассчитывает на оправдание Фургала
Жириновский рассчитывает на оправдание Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу ввиду отсутствия улик. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:58
2021-02-08T17:58
уголовное дело сергея фургала
россия
сизо лефортово
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
владимир жириновский
москва
хабаровский край
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу ввиду отсутствия улик."Рассчитываю на оправдательный приговор ввиду отсутствия улик", - написал Жириновский в Instagram, отвечая на вопрос о будущем Фургала.Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.В начале февраля СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения.
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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, владимир жириновский, москва, хабаровский край, происшествия

Жириновский рассчитывает на оправдание Фургала

17:58 08.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу ввиду отсутствия улик.
"Рассчитываю на оправдательный приговор ввиду отсутствия улик", - написал Жириновский в Instagram, отвечая на вопрос о будущем Фургала.
Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.
В начале февраля СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСИЗО ЛефортовоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваХабаровский крайПроисшествия
 
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