Жириновский рассчитывает на оправдание Фургала
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу ввиду отсутствия улик.
"Рассчитываю на оправдательный приговор ввиду отсутствия улик", - написал Жириновский в Instagram, отвечая на вопрос о будущем Фургала.
Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.
В начале февраля СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения.
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