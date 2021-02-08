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ЕС проигнорировал фейк Навального о российской вакцине, заявила Захарова
ЕС проигнорировал фейк Навального о российской вакцине, заявила Захарова
Ни одна структура ЕС не разоблачили фейк Алексея Навального о российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:02
2021-02-08T20:02
2021-02-08T20:02
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ни одна структура ЕС не разоблачили фейк Алексея Навального о российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова продолжила: "13 августа 2020 (года) Навальный публикует у себя в ресурсах видеообращение, в котором заявляет, это не просто прямая речь, это его видеообращение, где он рассказывает о том, что никакой вакцины Россия не изобретала, что это все враньё, что никакой лицензии испытаний нету"."И мало того, он посчитал возможным приплести сюда ВОЗ, которая якобы не участвует, не может поддержать Россию в ее лжи и фейках", - добавила она.Она отметила, что "можно только удивляться, как не видят фактов и как придумывают несуществующую информацию и ее распространяют".
https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591726403.html
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россия, мария захарова, алексей навальный, воз, евросоюз, в мире