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ЕС проигнорировал фейк Навального о российской вакцине, заявила Захарова
ЕС проигнорировал фейк Навального о российской вакцине, заявила Захарова
Ни одна структура ЕС не разоблачили фейк Алексея Навального о российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:02
2021-02-08T20:02
россия
мария захарова
алексей навальный
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ни одна структура ЕС не разоблачили фейк Алексея Навального о российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова продолжила: "13 августа 2020 (года) Навальный публикует у себя в ресурсах видеообращение, в котором заявляет, это не просто прямая речь, это его видеообращение, где он рассказывает о том, что никакой вакцины Россия не изобретала, что это все враньё, что никакой лицензии испытаний нету"."И мало того, он посчитал возможным приплести сюда ВОЗ, которая якобы не участвует, не может поддержать Россию в ее лжи и фейках", - добавила она.Она отметила, что "можно только удивляться, как не видят фактов и как придумывают несуществующую информацию и ее распространяют".
https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html
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россия, мария захарова, алексей навальный, воз, евросоюз, в мире

ЕС проигнорировал фейк Навального о российской вакцине, заявила Захарова

20:02 08.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ни одна структура ЕС не разоблачили фейк Алексея Навального о российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Господин Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ред.) на протяжении нескольких месяцев объявил "крестовый поход", в том числе, ЕС, Брюсселя, на фейки, которые распространяются о вакцинах, вообще в целом о пандемии, он говорил о том, что нужно бороться коллективно, и недвусмысленно указывал на то, что часть фейков, значительная, идёт из нашей страны", - сообщила она в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Захарова продолжила: "13 августа 2020 (года) Навальный публикует у себя в ресурсах видеообращение, в котором заявляет, это не просто прямая речь, это его видеообращение, где он рассказывает о том, что никакой вакцины Россия не изобретала, что это все враньё, что никакой лицензии испытаний нету".
"И мало того, он посчитал возможным приплести сюда ВОЗ, которая якобы не участвует, не может поддержать Россию в ее лжи и фейках", - добавила она.
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"Скажите, пожалуйста, что-нибудь вы слышали от господина Борреля в адрес Навального осуждающего? Может быть, вы слышали, или видели, или читали пресс-релиз в многочисленных евроатлантических структурах, которые были созданы для борьбы с фейками, о том, что это колоссальный фейк, и автором которого является Навальный? Нет! Конечно, нет", - рассказала Захарова.

Она отметила, что "можно только удивляться, как не видят фактов и как придумывают несуществующую информацию и ее распространяют".
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