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Суд получил протокол на депутата Бондаренко за участие в незаконной акции
Суд получил протокол на депутата Бондаренко за участие в незаконной акции
Фрунзенский районный суд Саратова получил протокол в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о правонарушении на... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:17
2021-02-08T11:24
россия
николай бондаренко
кпрф
госдума рф
саратовская областная дума
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский районный суд Саратова получил протокол в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о правонарушении на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.Ранее депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала Бондаренко. На канале Бондаренко в YouTube позже было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". После составления протокола Бондаренко покинул отдел полиции."Материал поступил в суд, передан судье", - сказала Тудакова.Она отметила, что судебное заседание по рассмотрению поступившего материала еще не назначено.На фото, опубликованных в Telegram-канале пресс-службы саратовского обкома КПРФ, запечатлено, что Бондаренко в окружении группы поддержки уже находится в здании Фрунзенского райсуда.Как пояснила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова, по факту нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга в отдел полиции №6 в составе УМВД России по Саратову в понедельник был доставлен депутат Бондаренко, где в отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, после чего материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.
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россия, николай бондаренко, кпрф, госдума рф, саратовская областная дума, саратов, происшествия

Суд получил протокол на депутата Бондаренко за участие в незаконной акции

11:17 08.02.2021 (обновлено: 11:24 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский районный суд Саратова получил протокол в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о правонарушении на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.
Ранее депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала Бондаренко. На канале Бондаренко в YouTube позже было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". После составления протокола Бондаренко покинул отдел полиции.
"Материал поступил в суд, передан судье", - сказала Тудакова.
Она отметила, что судебное заседание по рассмотрению поступившего материала еще не назначено.
На фото, опубликованных в Telegram-канале пресс-службы саратовского обкома КПРФ, запечатлено, что Бондаренко в окружении группы поддержки уже находится в здании Фрунзенского райсуда.
Как пояснила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова, по факту нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга в отдел полиции №6 в составе УМВД России по Саратову в понедельник был доставлен депутат Бондаренко, где в отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, после чего материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
10:24
КПРФ разберется в ситуации с задержанным депутатом Бондаренко
 
РоссияНиколай БондаренкоКПРФГосдума РФСаратовская областная ДумаСаратовПроисшествия
 
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