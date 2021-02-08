https://ria.ru/20210208/deputat-1596469360.html

Суд получил протокол на депутата Бондаренко за участие в незаконной акции

Суд получил протокол на депутата Бондаренко за участие в незаконной акции

Фрунзенский районный суд Саратова получил протокол в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о правонарушении на... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:17

2021-02-08T11:17

2021-02-08T11:24

россия

николай бондаренко

кпрф

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саратовская областная дума

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский районный суд Саратова получил протокол в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о правонарушении на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.Ранее депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала Бондаренко. На канале Бондаренко в YouTube позже было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". После составления протокола Бондаренко покинул отдел полиции."Материал поступил в суд, передан судье", - сказала Тудакова.Она отметила, что судебное заседание по рассмотрению поступившего материала еще не назначено.На фото, опубликованных в Telegram-канале пресс-службы саратовского обкома КПРФ, запечатлено, что Бондаренко в окружении группы поддержки уже находится в здании Фрунзенского райсуда.Как пояснила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова, по факту нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга в отдел полиции №6 в составе УМВД России по Саратову в понедельник был доставлен депутат Бондаренко, где в отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, после чего материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210208/kprf-1596459827.html

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россия, николай бондаренко, кпрф, госдума рф, саратовская областная дума, саратов, происшествия