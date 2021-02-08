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Кардиолог объяснила, когда вызывать скорую при низком давлении
Кардиолог объяснила, когда вызывать скорую при низком давлении
Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала в беседе с "Пятым каналом", как определить, что пациенту срочно требуется госпитализация при пониженном артериальном... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:04
2021-02-08T13:22
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала в беседе с "Пятым каналом", как определить, что пациенту срочно требуется госпитализация при пониженном артериальном давлении (гипотензии).По ее словам, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба, однако при таких показателях не стоит сразу бить тревогу. Как пояснила Гаврилюк, если это давление в принципе нормальное для пациента, то паниковать не следует."Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, одышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше", — предупредила Гаврилюк.Специалист отметила, что экстренная госпитализация требуется и в случае приема больших доз препаратов, понижающих давление, так как нехарактерная гипотензия может привести даже к смерти."Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию и достаточно сложно было поднять им давление. Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации", — заключила кардиолог.
https://ria.ru/20210207/davlenie-1596377499.html
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россия, здоровье, общество

Кардиолог объяснила, когда вызывать скорую при низком давлении

03:04 08.02.2021 (обновлено: 13:22 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления
Измерение давления - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала в беседе с "Пятым каналом", как определить, что пациенту срочно требуется госпитализация при пониженном артериальном давлении (гипотензии).
По ее словам, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба, однако при таких показателях не стоит сразу бить тревогу. Как пояснила Гаврилюк, если это давление в принципе нормальное для пациента, то паниковать не следует.
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"Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, одышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше", — предупредила Гаврилюк.
Специалист отметила, что экстренная госпитализация требуется и в случае приема больших доз препаратов, понижающих давление, так как нехарактерная гипотензия может привести даже к смерти.
"Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию и достаточно сложно было поднять им давление. Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации", — заключила кардиолог.
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