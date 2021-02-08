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https://ria.ru/20210208/bayden-1596596275.html
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше ряда других лидеров
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше ряда других лидеров
Пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки на брифинге объяснила, почему президент США позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем некоторым... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T23:07
2021-02-08T23:43
россия
дженнифер псаки
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки на брифинге объяснила, почему президент США позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам.Отвечая на вопрос, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру.Она выразила уверенность, что "в предстоящие недели он (Байден. — Прим. ред.) будет больше это делать".Псаки добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами.Журналисты указали, что президент тем не менее уже провел телефонный разговор с Путиным, "который не является союзником" США.Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. Президент США пока не созванивался с председателем КНР, как он пояснил в интервью CBS, для такой задержки нет конкретной причины, просто пока не представилась возможность.
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россия, дженнифер псаки, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, китай, сша, в мире

Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше ряда других лидеров

23:07 08.02.2021 (обновлено: 23:43 08.02.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки на брифинге объяснила, почему президент США позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам.
Отвечая на вопрос, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру.
Она выразила уверенность, что "в предстоящие недели он (Байден. — Прим. ред.) будет больше это делать".
Псаки добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами.
Журналисты указали, что президент тем не менее уже провел телефонный разговор с Путиным, "который не является союзником" США.
"Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <…> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе", — заключила Псаки.
Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. Президент США пока не созванивался с председателем КНР, как он пояснил в интервью CBS, для такой задержки нет конкретной причины, просто пока не представилась возможность.
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РоссияДженнифер ПсакиСи ЦзиньпинДжо БайденВладимир ПутинКитайСШАВ мире
 
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