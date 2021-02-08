Лавров заявил о причастности властей ФРГ к фильму Навального
18:27 08.02.2021 (обновлено: 23:05 08.02.2021)
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Алексей Навальный не смог бы снять фильм о "дворце" в Геленджике без сотрудничества с властями Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве", — цитирует Лаврова сайт МИД.
Российский министр отметил, что Москву обеспокоило, как досье из немецких архивов, касающееся, по утверждению авторов, российского президента, попало к ним без его разрешения.
"Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах "не было ничего секретного". Комментарии излишни", — подчеркнул министр.
Лавров отметил, что оставляет в стороне "вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось".
"На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают", — заключил глава МИД.
29 января, 16:34Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал