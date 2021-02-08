https://ria.ru/20210208/arkhiv-1596568705.html

Лавров заявил о причастности властей ФРГ к фильму Навального

Лавров заявил о причастности властей ФРГ к фильму Навального

Алексей Навальный не смог бы снять фильм о "дворце" в Геленджике без сотрудничества с властями Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:27

2021-02-08T18:27

2021-02-08T23:05

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Алексей Навальный не смог бы снять фильм о "дворце" в Геленджике без сотрудничества с властями Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД указал, что "в этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина".Российский министр отметил, что Москву обеспокоило, как досье из немецких архивов, касающееся, по утверждению авторов, российского президента, попало к ним без его разрешения.Лавров отметил, что оставляет в стороне "вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось"."На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают", — заключил глава МИД.

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

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россия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, владимир путин, москва, германия, берлин (город)