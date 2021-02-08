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Лавров заявил о причастности властей ФРГ к фильму Навального
Лавров заявил о причастности властей ФРГ к фильму Навального
Алексей Навальный не смог бы снять фильм о "дворце" в Геленджике без сотрудничества с властями Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:27
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россия
сергей лавров
алексей навальный
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Алексей Навальный не смог бы снять фильм о "дворце" в Геленджике без сотрудничества с властями Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД указал, что "в этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина".Российский министр отметил, что Москву обеспокоило, как досье из немецких архивов, касающееся, по утверждению авторов, российского президента, попало к ним без его разрешения.Лавров отметил, что оставляет в стороне "вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось"."На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают", — заключил глава МИД.
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россия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, владимир путин, москва, германия, берлин (город)

Лавров заявил о причастности властей ФРГ к фильму Навального

18:27 08.02.2021 (обновлено: 23:05 08.02.2021)
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный в Германии
Алексей Навальный в Германии - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© REUTERS / @NAVALNY
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Алексей Навальный не смог бы снять фильм о "дворце" в Геленджике без сотрудничества с властями Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД указал, что "в этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина".

"Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве", — цитирует Лаврова сайт МИД.

Российский министр отметил, что Москву обеспокоило, как досье из немецких архивов, касающееся, по утверждению авторов, российского президента, попало к ним без его разрешения.
"Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах "не было ничего секретного". Комментарии излишни", — подчеркнул министр.
Лавров отметил, что оставляет в стороне "вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось".
"На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают", — заключил глава МИД.
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