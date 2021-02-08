https://ria.ru/20210208/arest-1596577411.html
Мосгорсуд сократил срок ареста главреда "Медиазоны" до 15 суток
Мосгорсуд сократил срок ареста главреда "Медиазоны" до 15 суток
Московский городской суд в понедельник сократил с 25 до 15 суток срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:00
2021-02-08T19:00
2021-02-08T19:05
сергей смирнов
алексей навальный
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московский городской суд в понедельник сократил с 25 до 15 суток срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда.В минувшую среду, 3 февраля, Тверской районный суд арестовал журналиста на 25 суток по административной статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Максимум ему грозило 30 суток ареста.Незадолго до этого Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел на прогулку с пятилетним сыном, и отвезли в отдел полиции, а позже отпустили под обязательство о явке.Адвокаты сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального.На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе".
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сергей смирнов, алексей навальный, московский городской суд, происшествия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московский городской суд
в понедельник сократил с 25 до 15 суток срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова
по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда.
В минувшую среду, 3 февраля, Тверской районный суд арестовал журналиста на 25 суток по административной статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Максимум ему грозило 30 суток ареста.
Незадолго до этого Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел на прогулку с пятилетним сыном, и отвезли в отдел полиции, а позже отпустили под обязательство о явке.
Адвокаты сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального
.
На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе".