https://ria.ru/20210208/arest-1596577411.html

Мосгорсуд сократил срок ареста главреда "Медиазоны" до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главреда "Медиазоны" до 15 суток

Московский городской суд в понедельник сократил с 25 до 15 суток срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T19:00

2021-02-08T19:00

2021-02-08T19:05

сергей смирнов

алексей навальный

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московский городской суд в понедельник сократил с 25 до 15 суток срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда.В минувшую среду, 3 февраля, Тверской районный суд арестовал журналиста на 25 суток по административной статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Максимум ему грозило 30 суток ареста.Незадолго до этого Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел на прогулку с пятилетним сыном, и отвезли в отдел полиции, а позже отпустили под обязательство о явке.Адвокаты сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального.На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе".

https://ria.ru/20210204/kamera-1596045001.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей смирнов, алексей навальный, московский городской суд, происшествия