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Следствие попросило суд заочно арестовать спонсора ФБК* Хоменко
Следствие попросило суд заочно арестовать спонсора ФБК* Хоменко
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом) Александра РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:28
2021-02-08T10:28
александр хоменко
россия
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства следствия о заочном избрании Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на сегодня", - рассказал собеседник агентства.В конце января официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что фактический руководитель ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александр Хоменко обвиняется по трем эпизодам мошенничества на 30 миллионов рублей.По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов на выполнение работ по капремонту здания техникума. Следователи утверждают, что Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.По словам Петренко, более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками.По имеющимся у СК сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК*, в настоящее время он скрывается на территории Украины, в РФ он объявлен в розыск.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20201229/navalnyy-1591480753.html
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александр хоменко, россия, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следствие попросило суд заочно арестовать спонсора ФБК* Хоменко

10:28 08.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение ходатайства следствия о заочном избрании Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на сегодня", - рассказал собеседник агентства.
В конце января официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что фактический руководитель ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александр Хоменко обвиняется по трем эпизодам мошенничества на 30 миллионов рублей.
По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов на выполнение работ по капремонту здания техникума. Следователи утверждают, что Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.
По словам Петренко, более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками.
По имеющимся у СК сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК*, в настоящее время он скрывается на территории Украины, в РФ он объявлен в розыск.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 21:20
СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве
 
Александр ХоменкоРоссияФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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