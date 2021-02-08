https://ria.ru/20210208/arest-1596460381.html

Следствие попросило суд заочно арестовать спонсора ФБК* Хоменко

Следствие попросило суд заочно арестовать спонсора ФБК* Хоменко

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом) Александра РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:28

2021-02-08T10:28

2021-02-08T10:28

александр хоменко

россия

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства следствия о заочном избрании Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на сегодня", - рассказал собеседник агентства.В конце января официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что фактический руководитель ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александр Хоменко обвиняется по трем эпизодам мошенничества на 30 миллионов рублей.По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов на выполнение работ по капремонту здания техникума. Следователи утверждают, что Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.По словам Петренко, более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками.По имеющимся у СК сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК*, в настоящее время он скрывается на территории Украины, в РФ он объявлен в розыск.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20201229/navalnyy-1591480753.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хоменко, россия, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), происшествия