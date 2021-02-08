Следствие попросило суд заочно арестовать спонсора ФБК* Хоменко
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение ходатайства следствия о заочном избрании Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на сегодня", - рассказал собеседник агентства.
В конце января официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что фактический руководитель ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александр Хоменко обвиняется по трем эпизодам мошенничества на 30 миллионов рублей.
По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов на выполнение работ по капремонту здания техникума. Следователи утверждают, что Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.
По словам Петренко, более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками.
По имеющимся у СК сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК*, в настоящее время он скрывается на территории Украины, в РФ он объявлен в розыск.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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