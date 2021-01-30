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СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко
СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко
Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* Александра Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T08:09
2021-01-30T10:29
александр хоменко
светлана петренко
фонд борьбы с коррупцией
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* Александра Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.В деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления. Хоменко назвали фактическим руководителем компаний ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис". По данным СК, юрлица, которыми он управлял, в 2017-2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. Следователи утверждают, что Хоменнко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.По словам Петренко, таким образом группе удалось похитить из бюджета более 30 миллионов рублей. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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александр хоменко, светлана петренко, фонд борьбы с коррупцией, московская область (подмосковье), происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина

СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко

08:09 30.01.2021 (обновлено: 10:29 30.01.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* Александра Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления. Хоменко назвали фактическим руководителем компаний ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис".
По данным СК, юрлица, которыми он управлял, в 2017-2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. Следователи утверждают, что Хоменнко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.
По словам Петренко, таким образом группе удалось похитить из бюджета более 30 миллионов рублей.

"По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК* и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск", — добавила она.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Александр ХоменкоСветлана ПетренкоФонд борьбы с коррупциейМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
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