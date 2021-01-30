https://ria.ru/20210130/kriminal-1595235113.html

СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко

СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко

Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* Александра Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:09

2021-01-30T08:09

2021-01-30T10:29

александр хоменко

светлана петренко

фонд борьбы с коррупцией

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* Александра Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.В деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления. Хоменко назвали фактическим руководителем компаний ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис". По данным СК, юрлица, которыми он управлял, в 2017-2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. Следователи утверждают, что Хоменнко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.По словам Петренко, таким образом группе удалось похитить из бюджета более 30 миллионов рублей. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210129/arest-1595213936.html

московская область (подмосковье)

россия

украина

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александр хоменко, светлана петренко, фонд борьбы с коррупцией, московская область (подмосковье), происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина