СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко
08:09 30.01.2021 (обновлено: 10:29 30.01.2021)
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* Александра Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления. Хоменко назвали фактическим руководителем компаний ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис".
По данным СК, юрлица, которыми он управлял, в 2017-2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. Следователи утверждают, что Хоменнко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.
По словам Петренко, таким образом группе удалось похитить из бюджета более 30 миллионов рублей.
"По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК* и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск", — добавила она.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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