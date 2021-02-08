https://ria.ru/20210208/antarktida-1596521706.html

В Госдуму внесли проект о введении новой памятной даты

В Госдуму внесли проект о введении новой памятной даты

Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить в РФ новую памятную дату 28 января – День открытия РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:02

2021-02-08T15:02

2021-02-08T15:32

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госдума рф

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить в РФ новую памятную дату 28 января – День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Беллинсгаузена и Лазарева, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России"."Открытие Антарктиды русскими военными моряками является историческим фактом и по праву составляет славу и гордость России", - отмечают в пояснительной записке авторы проекта. Подвиг участников Первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов они сравнивают с подвигами Юрия Гагарина, первого из землян поднявшегося в космос, и Алексея Леонова – первого человека, "шагнувшего в космос"."День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1820 год) поможет россиянам и их будущим поколениям сохранить память о российских первопроходцах – экипажах шлюпов "Восток" и "Мирный", их командирах Ф. Ф. Беллинсгаузене и М. П. Лазареве – и станет предметом истинной гордости за верное служение России этих русских военных моряков", - уверены разработчики законопроекта.Также авторы напомнили, что в 2020 году в РФ отмечался 200-летний юбилей открытия Антарктиды русскими военными моряками."В связи с этим обращаемся к депутатам… с предложением поддержать настоящую законодательную инициативу о введении новой памятной даты в Российской Федерации 28 января", - сказано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210121/antarktida-1593980316.html

https://ria.ru/20210105/antarktida-1590729312.html

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россия, госдума рф, ленинградская область, антарктида, общество