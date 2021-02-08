https://ria.ru/20210208/aktsiya-1596489160.html

В Киеве проходит акция против закрытия телеканалов

В Киеве проходит акция против закрытия телеканалов

В Киеве началась акция протеста у выставочного центра "Парковый", куда на форум "Украина 30" приехал президент Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина". РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:41

2021-02-08T12:41

2021-02-08T13:32

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. В Киеве началась акция протеста у выставочного центра "Парковый", куда на форум "Украина 30" приехал президент Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина".Митингующие выступают против закрытия "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они держат плакаты в поддержку СМИ и свободы слова. Обстановка спокойная.Второго февраля украинский лидер на пять лет запретил вещание "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку и ассоциируются с одним из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком. Сейчас они доступны в YouTube, при этом активы заблокированы, лицензии аннулированы, торговые операции ограничены, а выводить капитал из страны запрещено. В оппозиционной партии это решение осудили, назвав его проявлением диктатуры и цензуры. Медведчук анонсировал начало процедуры импичмента.В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов не цензура, а борьба с пропагандой.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595980071.html

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, киев, украина, в мире