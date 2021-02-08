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В Киеве проходит акция против закрытия телеканалов
В Киеве проходит акция против закрытия телеканалов
В Киеве началась акция протеста у выставочного центра "Парковый", куда на форум "Украина 30" приехал президент Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина". РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:41
2021-02-08T13:32
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. В Киеве началась акция протеста у выставочного центра "Парковый", куда на форум "Украина 30" приехал президент Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина".Митингующие выступают против закрытия "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они держат плакаты в поддержку СМИ и свободы слова. Обстановка спокойная.Второго февраля украинский лидер на пять лет запретил вещание "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку и ассоциируются с одним из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком. Сейчас они доступны в YouTube, при этом активы заблокированы, лицензии аннулированы, торговые операции ограничены, а выводить капитал из страны запрещено. В оппозиционной партии это решение осудили, назвав его проявлением диктатуры и цензуры. Медведчук анонсировал начало процедуры импичмента.В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов не цензура, а борьба с пропагандой.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595980071.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве проходит акция против закрытия телеканалов

12:41 08.02.2021 (обновлено: 13:32 08.02.2021)
 
© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. В Киеве началась акция протеста у выставочного центра "Парковый", куда на форум "Украина 30" приехал президент Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина".
Митингующие выступают против закрытия "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они держат плакаты в поддержку СМИ и свободы слова. Обстановка спокойная.
Второго февраля украинский лидер на пять лет запретил вещание "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку и ассоциируются с одним из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком.
Сейчас они доступны в YouTube, при этом активы заблокированы, лицензии аннулированы, торговые операции ограничены, а выводить капитал из страны запрещено.
В оппозиционной партии это решение осудили, назвав его проявлением диктатуры и цензуры. Медведчук анонсировал начало процедуры импичмента.
В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов не цензура, а борьба с пропагандой.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 11:54
На заблокированных на Украине телеканалах работали 643 журналиста
 
Оппозиционная платформа - За жизньВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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