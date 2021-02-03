https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595806014.html

Офис Зеленского прокомментировал санкции против украинских телеканалов

Офис Зеленского прокомментировал санкции против украинских телеканалов

Решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не является цензурой, а направлено на борьбу с пропагандой, заявил советник главы... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:53

2021-02-03T10:53

2021-02-03T10:53

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не является цензурой, а направлено на борьбу с пропагандой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Подоляк подчеркнул, что санкции позволят вернуть цивилизованные правила игры на медиарынке."Потому данные санкции - это только про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности". И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке. И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе", - заявил Подоляк.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционной платформы-За жизнь".В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/-zelenskiy-1595516974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/zelenskiy-1595691910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире