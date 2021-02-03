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Офис Зеленского прокомментировал санкции против украинских телеканалов
Офис Зеленского прокомментировал санкции против украинских телеканалов
Решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не является цензурой, а направлено на борьбу с пропагандой, заявил советник главы... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:53
2021-02-03T10:53
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не является цензурой, а направлено на борьбу с пропагандой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Подоляк подчеркнул, что санкции позволят вернуть цивилизованные правила игры на медиарынке."Потому данные санкции - это только про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности". И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке. И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе", - заявил Подоляк.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционной платформы-За жизнь".В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/-zelenskiy-1595516974.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Офис Зеленского прокомментировал санкции против украинских телеканалов

10:53 03.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не является цензурой, а направлено на борьбу с пропагандой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука (глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – ред.) - это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав. В наше время реально ограничить доступ к информации банально невозможно... Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда", - написал он в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:51Сказано в эфире
"Ждал момента". Политолог о словах Зеленского про США и демократию
Подоляк подчеркнул, что санкции позволят вернуть цивилизованные правила игры на медиарынке.
"Потому данные санкции - это только про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности". И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке. И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе", - заявил Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционной платформы-За жизнь".
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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