Офис Зеленского прокомментировал санкции против украинских телеканалов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не является цензурой, а направлено на борьбу с пропагандой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука (глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – ред.) - это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав. В наше время реально ограничить доступ к информации банально невозможно... Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда", - написал он в Facebook.
Подоляк подчеркнул, что санкции позволят вернуть цивилизованные правила игры на медиарынке.
"Потому данные санкции - это только про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности". И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке. И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе", - заявил Подоляк.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционной платформы-За жизнь".
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.