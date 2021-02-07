https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596350899.html

В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане

В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане

Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в отделе полиции в Махачкале, где был убит экс-глава села, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T01:42

2021-02-07T01:42

2021-02-07T04:21

убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика дагестан

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в отделе полиции в Махачкале, где был убит экс-глава села, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров".Как сообщили в УМВД по Дагестану, у отдела полиции, где произошло убийство, собрались более 300 земляков погибшего. На место происшествия стянуты более 130 полицейских, задача которых - не допустить разгорания конфликта. Туда прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов, на место происшествия также выехало руководство МВД республики.

махачкала

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2021

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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, махачкала, происшествия