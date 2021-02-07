https://ria.ru/20210207/twitter--1596418159.html

Twitter заблокировал аккаунт главреда ультраправого сайта Gateway Pundit

Twitter заблокировал аккаунт главреда ультраправого сайта Gateway Pundit

Социальная сеть Twitter на постоянной основе заблокировала аккаунт Джима Хофта, основателя и главреда ультраправого новостного сайта Gateway Pundit, известного, РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T20:08

2021-02-07T20:08

2021-02-07T20:08

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter на постоянной основе заблокировала аккаунт Джима Хофта, основателя и главреда ультраправого новостного сайта Gateway Pundit, известного, в частности, распространением конспирологических теорий, сообщило издание Hill.Как указывает издание, Gateway Pundit входит в число консервативных СМИ, которые распространяли бездоказательные утверждения экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников о фальсификациях, якобы имевших место на президентских выборах 2020 года. Известно, что данный ресурс также активно поддерживал Трампа в ходе его президентской кампании 2016 года, а Трамп, в свою очередь, после избрания на пост главы США предоставил вашингтонскому корреспонденту Gateway Pundit аккредитацию в Белом доме.По данным издания, в Twitter объяснили блокировку аккаунта Хофта тем, что тот "неоднократно нарушал" правила соцсети, которые запрещают публиковать записи "в целях манипулирования или вмешательства в выборы или другие гражданские процессы". Это, согласно компании, касается и дезинформации относительно результатов выборов.Как пишет газета, архивная версия аккаунта Хофта свидетельствует о том, что его последние твиты были опубликованы 29 января. В них содержалась критика связанных с коронавирусом ограничений, а также заявления о том, что некоторые бюллетени, отданные за нынешнего президента США Джо Байдена, якобы были незаконными.Примечательно, что Хофт присутствовал на митинге сторонников Трампа 6 января, когда произошли беспорядки на Капитолии. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная в Twitter репортером агентства Блумберг.

https://ria.ru/20210207/tramp-1596353006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, twitter, в мире