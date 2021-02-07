https://ria.ru/20210207/tokio-1596373368.html

В Токио ультраправые проводят акции в "день северных территорий"

В Токио ультраправые проводят акции в "день северных территорий"

Ультраправые организации в Токио проводят акции в "день северных территорий", как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:32

2021-02-07T11:32

2021-02-07T14:04

синдзо абэ

курильские острова

владимир путин

москва

япония

сша

в мире

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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Ультраправые организации в Токио проводят акции в "день северных территорий", как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.Как передает корреспондент РИА Новости, их микроавтобусы, выкрашенные в черный или фиолетовый цвет, на приличном расстоянии от посольства России объезжают по кругу квартал, где оно расположено, и через громкоговорители выкрикивают лозунги.За несколько кварталов от дипмиссии стоят усиленные наряды полиции. Особенно много полицейских на перекрестках: они перекрывают дорогу при приближении транспорта ультраправых, не пропуская их на ближайшую к посольству дорогу и закрывая объезды. Днем примерно за два квартала от посольства остановились три черных микроавтобуса, вокруг которых тут же предупредительно собрались около двух десятков полицейских.Рядом с самой дипмиссией стоит больше, чем обычно, полицейских автобусов, но в целом ситуация мало отличается от обычной: движение пешеходов и транспорта проходит в штатном режиме. В непосредственной близости к посольству каких-либо пикетов или митингов замечено не было."День северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе совместной советско-японской декларации 1956-го. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html

https://ria.ru/20210205/protest-1596186515.html

курильские острова

москва

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, москва, япония, сша, в мире