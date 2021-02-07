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Шведский премьер высказался о высылке европейских дипломатов из России
Шведский премьер высказался о высылке европейских дипломатов из России
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил высылку из России трех европейских дипломатов за участие в незаконной акции и пригрозил ответными мерами, сообщает... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T18:16
2021-02-07T18:16
россия
стефан лёвен
швеция
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил высылку из России трех европейских дипломатов за участие в незаконной акции и пригрозил ответными мерами, сообщает агентство TT. Глава правительства добавил, что дипломат "отлично" выполнил работу, соблюдая действующие правила. В пятницу российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и немецкого посольства в Москве, подчеркнув, что в ближайшее время они должны покинуть страну. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала меру вынужденной, так как дипломаты участвовали в незаконной акции. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Москву пересмотреть это решение и отверг обвинения в том, что европейцы "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к акциям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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россия, стефан лёвен, швеция, в мире

Шведский премьер высказался о высылке европейских дипломатов из России

18:16 07.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Премьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил высылку из России трех европейских дипломатов за участие в незаконной акции и пригрозил ответными мерами, сообщает агентство TT.
"Я решительно осуждаю необоснованное решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе шведского", — говорится в заявлении премьера.
Глава правительства добавил, что дипломат "отлично" выполнил работу, соблюдая действующие правила.
В пятницу российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и немецкого посольства в Москве, подчеркнув, что в ближайшее время они должны покинуть страну. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала меру вынужденной, так как дипломаты участвовали в незаконной акции. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Москву пересмотреть это решение и отверг обвинения в том, что европейцы "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к акциям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
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