https://ria.ru/20210207/somali-1596400461.html

В Сомали при взрыве мины погиб глава регионального управления разведки

В Сомали при взрыве мины погиб глава регионального управления разведки

Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T17:08

2021-02-07T17:08

2021-02-07T17:08

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны, сообщила местная радиостанция Radio Dalsan.Инцидент произошел примерно в 30 километрах от города Дусамареб. Сообщается, что погибший Абдурашид Абдинур был главой управления разведки в районе Галмудуг.Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201205/somali-1587805174.html

https://ria.ru/20201218/vzryv-1589960365.html

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россия, аль-каида, сомали, сша, в мире