В Сомали при взрыве мины погиб глава регионального управления разведки
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны, сообщила местная радиостанция Radio Dalsan.
Инцидент произошел примерно в 30 километрах от города Дусамареб. Сообщается, что погибший Абдурашид Абдинур был главой управления разведки в районе Галмудуг.
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Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".
Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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