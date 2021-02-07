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В Сомали при взрыве мины погиб глава регионального управления разведки
В Сомали при взрыве мины погиб глава регионального управления разведки
Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:08
2021-02-07T17:08
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны, сообщила местная радиостанция Radio Dalsan.Инцидент произошел примерно в 30 километрах от города Дусамареб. Сообщается, что погибший Абдурашид Абдинур был главой управления разведки в районе Галмудуг.Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201205/somali-1587805174.html
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россия, аль-каида, сомали, сша, в мире

В Сомали при взрыве мины погиб глава регионального управления разведки

17:08 07.02.2021
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны, сообщила местная радиостанция Radio Dalsan.
Инцидент произошел примерно в 30 километрах от города Дусамареб. Сообщается, что погибший Абдурашид Абдинур был главой управления разведки в районе Галмудуг.
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Боевики атаковали четыре базы миссии Африканского союза в Сомали
Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".
Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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СМИ сообщили о гибели высокопоставленных чиновников при взрыве в Сомали
 
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