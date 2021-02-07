Пушков заявил о тоталитарной революции в США
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Соединенных Штатах разгорается тоталитарная революция, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По его словам, об этом свидетельствуют снос памятников, ненависть к своей истории, а также блокировка в социальных сетях аккаунтов Трампа, который на тот момент был президентом, и его сторонников.
"Охота на ведьм, поиск "внутренних террористов", объявление свободы слова "фетишем правого крыла", призывы к "дефашизации" населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем единую "правильную" мысль — это и есть признаки такой революции", — написал сенатор в своем телеграм-канале.
Последние события в США превращают страну в антиутопию, подытожил Пушков.