https://ria.ru/20210207/revolyutsiya-1596395435.html

Пушков заявил о тоталитарной революции в США

Пушков заявил о тоталитарной революции в США

В Соединенных Штатах разгорается тоталитарная революция, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T16:25

2021-02-07T16:25

2021-02-07T16:25

совет федерации рф

алексей пушков

сша

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Соединенных Штатах разгорается тоталитарная революция, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.По его словам, об этом свидетельствуют снос памятников, ненависть к своей истории, а также блокировка в социальных сетях аккаунтов Трампа, который на тот момент был президентом, и его сторонников.Последние события в США превращают страну в антиутопию, подытожил Пушков.

https://ria.ru/20210207/sovet-1596353262.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, алексей пушков, сша, в мире