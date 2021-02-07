https://ria.ru/20210207/rak-1596408497.html

Мурашко заявил, что в России снизилась смертность от рака

Мурашко заявил, что в России снизилась смертность от рака

По предварительным данным, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T18:38

2021-02-07T18:38

2021-02-07T21:14

россия

онкология

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. По предварительным данным, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. <...> И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать", — сказал он на церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!" за мужество и вклад в борьбу против рака.Как отметил глава ведомства, высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь. Онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу, подчеркнул Мурашко.Он добавил, что в 2020 году система здравоохранения получила в онкологии дополнительные инструменты."Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране", — заявил Мурашко.

https://ria.ru/20210121/rak-1594080861.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/rak-proch-1577395877.html

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россия, онкология, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество