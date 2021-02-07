https://ria.ru/20210207/rak-1596408497.html
Мурашко заявил, что в России снизилась смертность от рака
Мурашко заявил, что в России снизилась смертность от рака
По предварительным данным, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T18:38
2021-02-07T18:38
2021-02-07T21:14
россия
онкология
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. По предварительным данным, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. <...> И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать", — сказал он на церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!" за мужество и вклад в борьбу против рака.Как отметил глава ведомства, высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь. Онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу, подчеркнул Мурашко.Он добавил, что в 2020 году система здравоохранения получила в онкологии дополнительные инструменты."Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране", — заявил Мурашко.
https://ria.ru/20210121/rak-1594080861.html
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россия, онкология, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
По предварительным данным, в 2020 году в России
снизилась смертность от онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. <...> И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать", — сказал он на церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!" за мужество и вклад в борьбу против рака.
Как отметил глава ведомства, высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь. Онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу, подчеркнул Мурашко.
Он добавил, что в 2020 году система здравоохранения получила в онкологии
дополнительные инструменты.
"Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране", — заявил Мурашко.