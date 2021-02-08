https://ria.ru/20210208/premiya-1596453788.html

Волшебники в белых халатах: победители премии "Будем жить!"

Волшебники в белых халатах: победители премии "Будем жить!"

В Государственном Кремлевском дворце наградили лауреатов Всероссийской премии "Будем жить!", вручаемой за вклад в борьбу против рака. Кадры церемонии — в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:36

2021-02-08T11:36

2021-02-08T11:42

государственный кремлевский дворец

здравоохранение

фото

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В Государственном Кремлевском дворце наградили лауреатов Всероссийской премии "Будем жить!", вручаемой за вклад в борьбу против рака. Кадры церемонии — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный кремлевский дворец, здравоохранение, фото, фото