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Волшебники в белых халатах: победители премии "Будем жить!"
Волшебники в белых халатах: победители премии "Будем жить!"
В Государственном Кремлевском дворце наградили лауреатов Всероссийской премии "Будем жить!", вручаемой за вклад в борьбу против рака. Кадры церемонии — в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:36
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государственный кремлевский дворец
здравоохранение
фото
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В Государственном Кремлевском дворце наградили лауреатов Всероссийской премии "Будем жить!", вручаемой за вклад в борьбу против рака. Кадры церемонии — в фотоленте Ria.ru.
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государственный кремлевский дворец, здравоохранение, фото, фото

Волшебники в белых халатах: победители премии "Будем жить!"

11:36 08.02.2021 (обновлено: 11:42 08.02.2021)
 
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В Государственном Кремлевском дворце наградили лауреатов Всероссийской премии "Будем жить!", вручаемой за вклад в борьбу против рака. Кадры церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Победителями премии "Будем жить!" стали выдающиеся онкологи, медицинские учреждения, общественные деятели, волонтеры, представители благотворительных организаций и бизнеса.

Лауреаты во время объявления победителя в номинации Уникальная пациентская история на церемонии награждения лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов Будем жить! за мужество и вклад в борьбу против рака
1 из 13

Победителями премии "Будем жить!" стали выдающиеся онкологи, медицинские учреждения, общественные деятели, волонтеры, представители благотворительных организаций и бизнеса.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Премию, организованную ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй!", вручают каждый год по результатам общественного голосования.

Певица Лана Свит выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
2 из 13

Премию, организованную ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй!", вручают каждый год по результатам общественного голосования.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Среди номинаций — "Лучшее учреждение", "Лучшее отделение", "Жемчужины профессии", "Лучший фонд", "Легенды в онкологии", "Уникальная пациентская история", "Династия в онкологии" и другие.

На фото: врач-онколог, хирург, руководитель Северо-Западного Маммологического Центра Санкт-Петербурга Владимир Воротников во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".

Врач-онколог-маммолог, хирург, к.м.н., руководитель Северо-Западного Маммологического Центра Санкт-Петербурга Владимир Воротников во время объявления победителя в номинации Жемчужины профессии на церемонии награждения лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов Будем жить!
3 из 13

Среди номинаций — "Лучшее учреждение", "Лучшее отделение", "Жемчужины профессии", "Лучший фонд", "Легенды в онкологии", "Уникальная пациентская история", "Династия в онкологии" и другие.

На фото: врач-онколог, хирург, руководитель Северо-Западного Маммологического Центра Санкт-Петербурга Владимир Воротников во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участие в церемонии принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он вручил награды победителям в номинации "Лучшие учреждения: "Бороться, искать, найти и не сдаваться".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
4 из 13

Участие в церемонии принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он вручил награды победителям в номинации "Лучшие учреждения: "Бороться, искать, найти и не сдаваться".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На вручение наград были приглашены профессора, академики, политики, общественные деятели, артисты.

Певица Елена Максимова и шоу-балет Тодес выступают во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
5 из 13

На вручение наград были приглашены профессора, академики, политики, общественные деятели, артисты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Нынешняя премия стала пятой по счету, а впервые ее организовали в 2017 году.

Лауреаты и артисты во время окончания торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
6 из 13

Нынешняя премия стала пятой по счету, а впервые ее организовали в 2017 году.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

За это время награды получили более 400 человек.

Лауреаты во время объявления победителя в номинации Лучший некоммерческий проект на церемонии награждения лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов Будем жить! за мужество и вклад в борьбу против рака
7 из 13

За это время награды получили более 400 человек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певец Стас Михайлов выступает перед победителями и гостями премии "Будем жить!".

Певец Стас Михайлов выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
8 из 13

Певец Стас Михайлов выступает перед победителями и гостями премии "Будем жить!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Каждый год в премии "Будем жить!" принимают участие около 1700 человек.

Торжественная ежегодная церемония вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
9 из 13

Каждый год в премии "Будем жить!" принимают участие около 1700 человек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Александр Кулагин на торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!".

Директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Александр Кулагин на торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
10 из 13

Директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Александр Кулагин на торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певец Сергей Трофимов на церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!" в Государственном Кремлевском дворце.

Певец Сергей Трофимов выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце
11 из 13

Певец Сергей Трофимов на церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Григорий Зиновьев во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".

Хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Григорий Зиновьев во время объявления победителя в номинации Жемчужины профессии
12 из 13

Хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Григорий Зиновьев во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лауреаты во время объявления победителя в номинации "Волшебники в белых халатах".

Лауреаты во время объявления победителя в номинации Волшебники в белых халатах на церемонии награждения лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов Будем жить! за мужество и вклад в борьбу против рака
13 из 13

Лауреаты во время объявления победителя в номинации "Волшебники в белых халатах".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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