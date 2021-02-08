Волшебники в белых халатах: победители премии "Будем жить!"
Победителями премии "Будем жить!" стали выдающиеся онкологи, медицинские учреждения, общественные деятели, волонтеры, представители благотворительных организаций и бизнеса.
Победителями премии "Будем жить!" стали выдающиеся онкологи, медицинские учреждения, общественные деятели, волонтеры, представители благотворительных организаций и бизнеса.
Премию, организованную ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй!", вручают каждый год по результатам общественного голосования.
Премию, организованную ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй!", вручают каждый год по результатам общественного голосования.
Среди номинаций — "Лучшее учреждение", "Лучшее отделение", "Жемчужины профессии", "Лучший фонд", "Легенды в онкологии", "Уникальная пациентская история", "Династия в онкологии" и другие.
На фото: врач-онколог, хирург, руководитель Северо-Западного Маммологического Центра Санкт-Петербурга Владимир Воротников во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".
Среди номинаций — "Лучшее учреждение", "Лучшее отделение", "Жемчужины профессии", "Лучший фонд", "Легенды в онкологии", "Уникальная пациентская история", "Династия в онкологии" и другие.
На фото: врач-онколог, хирург, руководитель Северо-Западного Маммологического Центра Санкт-Петербурга Владимир Воротников во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".
Участие в церемонии принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он вручил награды победителям в номинации "Лучшие учреждения: "Бороться, искать, найти и не сдаваться".
Участие в церемонии принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он вручил награды победителям в номинации "Лучшие учреждения: "Бороться, искать, найти и не сдаваться".
На вручение наград были приглашены профессора, академики, политики, общественные деятели, артисты.
На вручение наград были приглашены профессора, академики, политики, общественные деятели, артисты.
Нынешняя премия стала пятой по счету, а впервые ее организовали в 2017 году.
Нынешняя премия стала пятой по счету, а впервые ее организовали в 2017 году.
За это время награды получили более 400 человек.
Певец Стас Михайлов выступает перед победителями и гостями премии "Будем жить!".
Певец Стас Михайлов выступает перед победителями и гостями премии "Будем жить!".
Каждый год в премии "Будем жить!" принимают участие около 1700 человек.
Каждый год в премии "Будем жить!" принимают участие около 1700 человек.
Директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Александр Кулагин на торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!".
Директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Александр Кулагин на торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!".
Певец Сергей Трофимов на церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!" в Государственном Кремлевском дворце.
Певец Сергей Трофимов на церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!" в Государственном Кремлевском дворце.
Хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Григорий Зиновьев во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".
Хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Григорий Зиновьев во время объявления победителя в номинации "Жемчужины профессии".
Лауреаты во время объявления победителя в номинации "Волшебники в белых халатах".
Лауреаты во время объявления победителя в номинации "Волшебники в белых халатах".