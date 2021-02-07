https://ria.ru/20210207/puteshestviya-1596168223.html
Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной
Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной
Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T12:19
2021-02-07T12:19
2021-02-07T12:19
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туристы
новости - туризм
кипр
москва
новосибирск
краснодар
симферополь
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая.Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва. Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15 процентов путешественников. На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент. Третью строку занимает Санкт-Петербург.Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск. Среди зарубежными маршрутов лидер спроса — Турция. Возможности перелета в Стамбул изучают 18 процентов россиян.В тройке самых востребованных направлений — ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.
https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html
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новосибирск
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симферополь
сербия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, туристы, новости - туризм, кипр, москва, новосибирск, краснодар, симферополь, сербия, узбекистан, сочи, турция, минеральные воды, екатеринбург, оаэ, мальдивы, сша, египет, армения, санкт-петербург, калининград, казахстан
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая.
Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва. Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15 процентов путешественников.
На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент. Третью строку занимает Санкт-Петербург.
Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.
Среди зарубежными маршрутов лидер спроса — Турция. Возможности перелета в Стамбул изучают 18 процентов россиян.
В тройке самых востребованных направлений — ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.