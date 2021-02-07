https://ria.ru/20210207/puteshestviya-1596168223.html

Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной

Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной

Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T12:19

2021-02-07T12:19

2021-02-07T12:19

туризм

туризм

туристы

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кипр

москва

новосибирск

краснодар

симферополь

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая.Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва. Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15 процентов путешественников. На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент. Третью строку занимает Санкт-Петербург.Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск. Среди зарубежными маршрутов лидер спроса — Турция. Возможности перелета в Стамбул изучают 18 процентов россиян.В тройке самых востребованных направлений — ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.

https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html

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москва

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калининград

казахстан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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