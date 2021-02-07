Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210207/puteshestviya-1596168223.html
Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной
Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной
Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T12:19
2021-02-07T12:19
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
кипр
москва
новосибирск
краснодар
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155203/14/1552031473_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2e6789f1312b264a5023959db1718d22.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая.Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва. Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15 процентов путешественников. На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент. Третью строку занимает Санкт-Петербург.Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск. Среди зарубежными маршрутов лидер спроса — Турция. Возможности перелета в Стамбул изучают 18 процентов россиян.В тройке самых востребованных направлений — ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.
https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html
кипр
москва
новосибирск
краснодар
симферополь
сербия
узбекистан
сочи
турция
минеральные воды
екатеринбург
оаэ
мальдивы
сша
египет
армения
санкт-петербург
калининград
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155203/14/1552031473_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6c48ff862910d9e980cc40638bc999da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, кипр, москва, новосибирск, краснодар, симферополь, сербия, узбекистан, сочи, турция, минеральные воды, екатеринбург, оаэ, мальдивы, сша, египет, армения, санкт-петербург, калининград, казахстан

Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной

12:19 07.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Крыму
Посетительница на открытии выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая.
Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва. Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15 процентов путешественников.
На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент. Третью строку занимает Санкт-Петербург.
Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.
Среди зарубежными маршрутов лидер спроса — Турция. Возможности перелета в Стамбул изучают 18 процентов россиян.
В тройке самых востребованных направлений — ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.
Ночной рынок в Шэньяне, провинция Ляонин - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 08:00Что полезно знать туристу
Китай: страна, где все пьют кипяток и не любят нервных
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКипрМоскваНовосибирскКраснодарСимферопольСербияУзбекистанСочиТурцияМинеральные ВодыЕкатеринбургОАЭМальдивыСШАЕгипетАрменияСанкт-ПетербургКалининградКазахстан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния