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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210207/premiya-1596419785.html
Жириновский призвал выдвинуть создателей "Спутника V" на Нобелевку
Жириновский призвал выдвинуть создателей "Спутника V" на Нобелевку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" государственной премией, а также номинировать... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T20:22
2021-02-07T23:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
нобелевская премия
лдпр
владимир жириновский
вакцинация
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине."Создание вакцины "Спутник V" - эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины", - написал Жириновский в Twitter.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нобелевская премия, лдпр, владимир жириновский, вакцинация

Жириновский призвал выдвинуть создателей "Спутника V" на Нобелевку

20:22 07.02.2021 (обновлено: 23:10 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине.
"Создание вакцины "Спутник V" - эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины", - написал Жириновский в Twitter.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНобелевская премияЛДПРВладимир ЖириновскийВакцинация
 
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