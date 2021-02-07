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В Германии призвали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным
В Германии призвали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным
Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:56
2021-02-07T14:59
россия
северный поток — 2
петер альтмайер
алексей навальный
германия
в мире
экономика
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В Германии потребовали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.Министр предупредил, что если трубопровод не достроят, Германия лишится больших инвестиций. Он подчеркнул, что ситуация с Навальным никак не связана с реализацией "Северного потока — 2". "Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это", — пояснил Альтмайер.Кроме того, он отметил, что даже если проект не завершат, Россия не будет продавать меньше газа. Он напомнил, что есть первая очередь "Северного потока" и транзит через Украину. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока, будучи условно осужденным.Вскоре после этого США, Германия, Франция и Великобритания призвали Москву освободить Навального. МИД в ответ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
https://ria.ru/20210206/gazoprovod-1596264503.html
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россия, северный поток — 2, петер альтмайер, алексей навальный, германия, в мире, экономика

В Германии призвали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным

14:56 07.02.2021 (обновлено: 14:59 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
Министр предупредил, что если трубопровод не достроят, Германия лишится больших инвестиций. Он подчеркнул, что ситуация с Навальным никак не связана с реализацией "Северного потока — 2".
"Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это", — пояснил Альтмайер.
Кроме того, он отметил, что даже если проект не завершат, Россия не будет продавать меньше газа. Он напомнил, что есть первая очередь "Северного потока" и транзит через Украину.
Доставка труб для Северного потока - 2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 01:48
СМИ: ФРГ обсуждает идею "механизма отключения" "Северного потока — 2"
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока, будучи условно осужденным.
Вскоре после этого США, Германия, Франция и Великобритания призвали Москву освободить Навального. МИД в ответ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Петер АльтмайерАлексей НавальныйГерманияВ миреЭкономика
 
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