https://ria.ru/20210207/nordstream2-1596387708.html

В Германии призвали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным

В Германии призвали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:56

2021-02-07T14:56

2021-02-07T14:59

россия

северный поток — 2

петер альтмайер

алексей навальный

германия

в мире

экономика

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В Германии потребовали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.Министр предупредил, что если трубопровод не достроят, Германия лишится больших инвестиций. Он подчеркнул, что ситуация с Навальным никак не связана с реализацией "Северного потока — 2". "Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это", — пояснил Альтмайер.Кроме того, он отметил, что даже если проект не завершат, Россия не будет продавать меньше газа. Он напомнил, что есть первая очередь "Северного потока" и транзит через Украину. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока, будучи условно осужденным.Вскоре после этого США, Германия, Франция и Великобритания призвали Москву освободить Навального. МИД в ответ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210206/gazoprovod-1596264503.html

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россия, северный поток — 2, петер альтмайер, алексей навальный, германия, в мире, экономика