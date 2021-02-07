В Германии призвали не связывать "Северный поток — 2" с Навальным
14:56 07.02.2021 (обновлено: 14:59 07.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
Министр предупредил, что если трубопровод не достроят, Германия лишится больших инвестиций. Он подчеркнул, что ситуация с Навальным никак не связана с реализацией "Северного потока — 2".
"Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это", — пояснил Альтмайер.
Кроме того, он отметил, что даже если проект не завершат, Россия не будет продавать меньше газа. Он напомнил, что есть первая очередь "Северного потока" и транзит через Украину.
Вскоре после этого США, Германия, Франция и Великобритания призвали Москву освободить Навального. МИД в ответ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"