https://ria.ru/20210207/navalnyy-1596433979.html

Боррель объяснил, почему не смог встретиться с Навальным

Боррель объяснил, почему не смог встретиться с Навальным

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Россию сообщил, что не смог встретиться с Алексеем... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T23:51

2021-02-07T23:51

2021-02-07T23:51

россия

жозеп боррель

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

совет европы

дмитрий песков

москва

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Россию сообщил, что не смог встретиться с Алексеем Навальным, поскольку тот это время предстал перед судом."Моя команда контактировала с близким окружением Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, поскольку во время моего визита он предстал перед судом", - написал глава европейской дипломатии в своем блоге.Он подчеркнул, что одной из целей его поездки было "прямо выразить решительное осуждение ЕС" в связи с вынесением приговора Навальному и в связи с "массовыми арестами тысяч демонстрантов". Он добавил, что, в очередной раз, призвал российские власти к немедленному освобождению Навального и к "полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь"."Я напомнил министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из ее международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (к примеру, по Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и, следовательно, не могут быть отвергнуты как вмешательство во внутренние дела", - указал Боррель.Он также не исключил, что на встрече глав МИД ЕС 22 февраля может быть принято решение о расширении санкций в отношении России, возможно, в рамках нового санкционного режима Евросоюза за нарушение прав человека.Заседание суда по делу об оскорблении Навальным ветерана состоялось 5 февраля во время визита Борреля в Москву. Ранее представитель пресс-службы Борреля сообщал, что проводятся контакты с "командой Навального" и что глава евродипломатии хотел бы с ним встретиться, если представится такая возможность.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596432368.html

https://ria.ru/20210206/advokaty-1596345129.html

https://ria.ru/20210206/borrel-1596338950.html

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