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Названы самые полезные для здоровья мозга продукты
Названы самые полезные для здоровья мозга продукты
Диетолог Ханна Брей рассказала о продуктах, помогающих сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции, пишет Express. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T16:51
2021-02-07T21:29
ханна брей
головной мозг
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диетолог Ханна Брей рассказала о продуктах, помогающих сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции, пишет Express.Так, по словам специалиста, наилучшей диетой для поддержания когнитивных функций считается средиземноморская, которая предполагает большое количество фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, а также рыбу, богатую жирными кислотами омега-3.Брей отмечает, что мозг "уязвим к разрушающему воздействию свободных радикалов и окислительного стресса", поэтому необходимо употреблять как можно больше антиоксидантов. В частности, среди фруктов и ягод стоит выбирать те, которые обладают наиболее насыщенным цветом, например, черный виноград и чернику.Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион ферментированную пищу: йогурт, кефир, квашеную капусту и чайный гриб. Также она рекомендовала следить за уровнем сахара в крови и добавлять в блюда корицу, способствующую его снижению.
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ханна брей, головной мозг, здоровье - общество

Названы самые полезные для здоровья мозга продукты

16:51 07.02.2021 (обновлено: 21:29 07.02.2021)
 
© Depositphotos / nicunickie1Человеческий мозг
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Depositphotos / nicunickie1
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диетолог Ханна Брей рассказала о продуктах, помогающих сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции, пишет Express.
Так, по словам специалиста, наилучшей диетой для поддержания когнитивных функций считается средиземноморская, которая предполагает большое количество фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, а также рыбу, богатую жирными кислотами омега-3.
Брей отмечает, что мозг "уязвим к разрушающему воздействию свободных радикалов и окислительного стресса", поэтому необходимо употреблять как можно больше антиоксидантов. В частности, среди фруктов и ягод стоит выбирать те, которые обладают наиболее насыщенным цветом, например, черный виноград и чернику.
Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион ферментированную пищу: йогурт, кефир, квашеную капусту и чайный гриб. Также она рекомендовала следить за уровнем сахара в крови и добавлять в блюда корицу, способствующую его снижению.
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Ханна БрейГоловной мозгЗдоровье - Общество
 
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