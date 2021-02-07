https://ria.ru/20210207/mozg-1596398370.html

Названы самые полезные для здоровья мозга продукты

Названы самые полезные для здоровья мозга продукты

Диетолог Ханна Брей рассказала о продуктах, помогающих сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции, пишет Express. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T16:51

2021-02-07T16:51

2021-02-07T21:29

ханна брей

головной мозг

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155867/55/1558675518_0:417:2159:1631_1920x0_80_0_0_c1f85d3b393d633d5c3cdb210cc15580.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диетолог Ханна Брей рассказала о продуктах, помогающих сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции, пишет Express.Так, по словам специалиста, наилучшей диетой для поддержания когнитивных функций считается средиземноморская, которая предполагает большое количество фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, а также рыбу, богатую жирными кислотами омега-3.Брей отмечает, что мозг "уязвим к разрушающему воздействию свободных радикалов и окислительного стресса", поэтому необходимо употреблять как можно больше антиоксидантов. В частности, среди фруктов и ягод стоит выбирать те, которые обладают наиболее насыщенным цветом, например, черный виноград и чернику.Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион ферментированную пищу: йогурт, кефир, квашеную капусту и чайный гриб. Также она рекомендовала следить за уровнем сахара в крови и добавлять в блюда корицу, способствующую его снижению.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/zapakh-1595620521.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханна брей, головной мозг, здоровье - общество