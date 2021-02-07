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Актриса Анастасия Мельникова назвала размер своей депутатской зарплаты
Актриса Анастасия Мельникова назвала размер своей депутатской зарплаты
Должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит российской актрисе Анастасии Мельниковой "неземного" дохода. Об этом она заявила телеканалу НТВ. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:38
2021-02-07T11:20
анастасия мельникова
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит российской актрисе Анастасии Мельниковой "неземного" дохода. Об этом она заявила телеканалу НТВ. "У меня 60 тысяч рублей в месяц", — рассказала она.По словам артистки, такая зарплата "абсолютно адекватна".Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года, а также заслуженная артистка и телеведущая. Наибольшую известность ей принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".
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анастасия мельникова, санкт-петербург, общество

Актриса Анастасия Мельникова назвала размер своей депутатской зарплаты

09:38 07.02.2021 (обновлено: 11:20 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнастасия Мельникова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Анастасия Мельникова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит российской актрисе Анастасии Мельниковой "неземного" дохода. Об этом она заявила телеканалу НТВ.
"У меня 60 тысяч рублей в месяц", — рассказала она.
По словам артистки, такая зарплата "абсолютно адекватна".
Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года, а также заслуженная артистка и телеведущая. Наибольшую известность ей принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 06:46Шоубиз
Садальский жестко ответил Бородиной на критику россиян с низкой зарплатой
 
Анастасия МельниковаСанкт-ПетербургОбщество
 
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