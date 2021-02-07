https://ria.ru/20210207/melnikova-1596363826.html

Актриса Анастасия Мельникова назвала размер своей депутатской зарплаты

Актриса Анастасия Мельникова назвала размер своей депутатской зарплаты

Должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит российской актрисе Анастасии Мельниковой "неземного" дохода. Об этом она заявила телеканалу НТВ. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:38

2021-02-07T09:38

2021-02-07T11:20

анастасия мельникова

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит российской актрисе Анастасии Мельниковой "неземного" дохода. Об этом она заявила телеканалу НТВ. "У меня 60 тысяч рублей в месяц", — рассказала она.По словам артистки, такая зарплата "абсолютно адекватна".Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года, а также заслуженная артистка и телеведущая. Наибольшую известность ей принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".

https://ria.ru/20210203/zarplata-1595782185.html

санкт-петербург

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2021

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анастасия мельникова, санкт-петербург, общество