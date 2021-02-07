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Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску
Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску
Почему не стоит дезинфицировать многоразовую маску и как ухаживать за маской с "украшениями", рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T02:08
2021-02-07T02:08
2021-02-07T02:08
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Почему не стоит дезинфицировать многоразовую маску и как ухаживать за маской с "украшениями", рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Многоразовые тканевые маски, как и одноразовые, могут выполнять свою функцию ограниченное количество времени. Чтобы маски из ткани не теряли защитные свойства, их нужно регулярно стирать, как любое белье, отметил Алексей Водовозов. Конечно, если маска будет со стразами или другими украшениями, стирать ее обычным способом нельзя. Тут придется искать баланс между утилитарностью и красотой. Например, украшения можно сделать съемными и приделывать, когда нужно надеть маску, посоветовал Алексей Водовозов.А вот обрабатывать маски различными дезинфицирующими составами, антисептиками, хлоркой и прочими подобными средствами нельзя: можно надышатся вредными испарениями. Не подходит для этой цели и спирт, предупредил токсиколог."Так вы просто надышитесь испарениями спирта, не исключено, что разойдется некоторое опьянение, мало того, не исключено, что если очень сильно постараться, оно будет определяться при помощи алкотестеров, то есть за руль вы сесть не сможете", – пояснил Алексей Водовозов.По его словам, тем, кто не хочет связываться с длительной обработкой тканевых масок, можно посоветовать использовать респираторы второго класса защиты. Они вполне могут стать не только полноценной, но и вполне эстетичной заменой – такие респираторы сейчас делают разноцветными и даже с принтами, заключил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
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алексей водовозов, здоровье - общество
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Почему не стоит дезинфицировать многоразовую маску и как ухаживать за маской с "украшениями", рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов
.
Многоразовые тканевые маски, как и одноразовые, могут выполнять свою функцию ограниченное количество времени. Чтобы маски из ткани не теряли защитные свойства, их нужно регулярно стирать, как любое белье, отметил Алексей Водовозов.
"Желательно иметь несколько масок на смену: одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке. Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили. Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание",– сказал врач.
Конечно, если маска будет со стразами или другими украшениями, стирать ее обычным способом нельзя. Тут придется искать баланс между утилитарностью и красотой. Например, украшения можно сделать съемными и приделывать, когда нужно надеть маску, посоветовал Алексей Водовозов.
А вот обрабатывать маски различными дезинфицирующими составами, антисептиками, хлоркой и прочими подобными средствами нельзя: можно надышатся вредными испарениями. Не подходит для этой цели и спирт, предупредил токсиколог.
"Так вы просто надышитесь испарениями спирта, не исключено, что разойдется некоторое опьянение, мало того, не исключено, что если очень сильно постараться, оно будет определяться при помощи алкотестеров, то есть за руль вы сесть не сможете", – пояснил Алексей Водовозов.
По его словам, тем, кто не хочет связываться с длительной обработкой тканевых масок, можно посоветовать использовать респираторы второго класса защиты. Они вполне могут стать не только полноценной, но и вполне эстетичной заменой – такие респираторы сейчас делают разноцветными и даже с принтами, заключил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.