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https://ria.ru/20210207/krossovki-1594209783.html
Шаг в будущее: как мы полюбили кроссовки
Шаг в будущее: как мы полюбили кроссовки
В начале 2021-го новый вице-президент США Камала Харрис появилась на обложке Vogue в кедах. В сентябре Netflix выпустил целый сериал "Сникерхеды", посвященный... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T08:00
2021-02-07T08:20
культура
мелани гриффит
стиль жизни
майкл джордан
знаменитости
фильмы
ума турман
канье уэст
forbes
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В начале 2021-го новый вице-президент США Камала Харрис появилась на обложке Vogue в кедах. В сентябре Netflix выпустил целый сериал "Сникерхеды", посвященный любителям спортивной обуви. А в мае старую пару кроссовок Майкла Джордана купили за полмиллиона долларов. О том, как обувь, считавшаяся атрибутом спортсменов, подростков или провинциалов, постепенно превратилась в предмет модного культа, — в материале РИА Новости. Кеды Камалы Отправиться в офис в деловом костюме, а на светский раут в коктейльном платье и при этом в кедах казалось весьма смелым. Так, персонаж Мелани Гриффит из фильма "Деловая девушка" (1988), карьеристка Тесс, добирается до работы в кроссовках. Но по офису потом, конечно, рассекает только на каблуках.Однако все изменилось, когда героями времени стали компьютерщики и рэперы, которые, даже повзрослев, не пожелали менять спортивную обувь на классические ботинки или туфли. Просто потому, что так удобнее и проще. А пандемия окончательно убедила нас в том, что нет ничего лучше комфорта. И вот уже даже высокопоставленный политик, вице-президент США Камала Харрис, позирует на обложке Vogue "по-простому", в любимых кедах Converse — такие может позволить себе даже тинейджер (в отличие от жемчуга, который Харрис тоже постоянно носит). Шаг продуманный: подчеркнуть и близость к народу, и доступность, и мобильность — ведь на каблуках особо не побегаешь. Ее примеру следуют многие. По данным Grand View Research, оборот мирового рынка спортивной обуви к 2025-му достигнет 95 миллиардов долларов, ежегодно увеличиваясь примерно на пять процентов. Способствовал этому когда-то и Майкл Джордан. Собственный бренд он запустил в 1984-м. Air Jordan полюбили не только за дизайн, но и за удобство. Во многом благодаря им кроссовки постепенно превращались в просто классную обувь. Хорошая пара уже в 80-90-х стоила прилично, так что "выгуливать" такие в городе было не стыдно.А Майкл заработал на обуви больше, чем на баскетболе: 1,7 миллиарда долларов против чуть более 90 миллионов, подсчитал Forbes."Сегодня носит Adidas, а завтра родину продаст"Кстати, почему "кроссовки"? По-английски они обычно называются training/jogging shoes или же "сникерсы", от глагола to sneak ("красться"), потому что из-за мягкой резиновой подошвы шаги почти не слышны. Русское слово появилось в 70-х годах, это сокращение от словосочетания "кроссовые туфли". И ассоциировались они у советского человека в основном с одним брендом — Adidas. Всесоюзная любовь к нему возникла в 1978-м, когда марка получила право отшивать продукцию в Москве. А СССР стал двадцатой страной, в которой производили обувь бренда по лицензии. Самые хитрые приделывали к советским кроссовкам, где было две полоски, заветную третью, превращая их в "заграничные".Екатерина Кулиничева в книге "Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви" пишет: возможно, угнаться за Западом мешало то, что отечественная промышленность долго разделяла спортивную обувь на профессиональную и любительскую. В отличие от США — там уже был огромный спрос на такие товары (от тех, кто увлекался бегом).Подобной обуви российской марки, которая была бы известна в мире, к сожалению, пока нет. Впрочем, "русский след" в индустрии относительно недавно все же был: в 2004-м Nike представил названные в честь первых собак-космонавтов кроссовки Zvezdochka (перезапущены в 2014-м). Специалисты считают, что это один из самых ярких и недооцененных релизов. Кроссовки у Марти МакфлаяОгромную роль в том, что кроссовки стали фетишем, сыграл кинематограф. Одна из самых знаменитых пар на экране — у Марти Макфлая в фильме "Назад в будущее". В первой части трилогии есть знаковый эпизод: попав в 1950‐е (время молодости своих родителей) герой переобувается в кеды Converse. А очутившись в будущем, надевает ультрамодные "найки" с автоматической шнуровкой. Таких технологий в 80-е, когда снимали фильм, еще не было, так что по команде на съемочной площадке ремешки затягивал "специально обученный человек". Сейчас стоимость Air Mag, которые справляются с этой задачей сами, доходит до сорока тысяч долларов. Оба тиража, 2011 и 2016 годов, не превышают 1600 штук.Впрочем, не все кроссовки с экрана стоят заоблачных денег. Форрест Гамп пробежку по Штатам совершал в другой модели той же фирмы — стоимостью около шести тысяч рублей. В отзывах, кроме удобной подошвы, отмечают еще способность визуально уменьшать размер ноги. Ярко-желтые кроссовки Умы Турман из "Убить Билла" разработал японский бренд Onitsuka Tiger. Если присмотреться к подошвам — а камера дает нам такую возможность — то можно увидеть неприличную надпись. Точная копия обуви Черной Мамбы вышла небольшим тиражом в 2014-м, и за ними до сих пор идет настоящая охота. Однако аналоги недавно были у Asics примерно за 300 долларов. Хинкали и чипсыПоследние пять лет самым популярным дизайнером кроссовок остается рэпер Канье Уэст. Уже шестой год каждый релиз Yeezy обязательно обсуждают в соцсетях. В основном новинки ругают — но в итоге за ними выстраивается очередь. Так, прошлым летом в продажу поступили шлепанцы, напоминающие чипсы Cheetos, и дырявые Foam Runner, которые сравнивали с "кроксами". Канье на шутки и критику вроде не обижается: прекрасно знает, что мемы и хайп только улучшают продажи. Впрочем, рэпер разрабатывает обувь не один, а в паре с легендарным дизайнером Стивеном Смитом, который предпочитает оставаться в тени знаменитости.До 2019 года на Yeezy удавалось искусственно создавать высокий спрос: дефицит поддерживали ограниченными тиражами. А потом Канье вдруг расщедрился и сделал огромный "дроп" (что ощутимо обвалило цены). Охотники за кроссовкамиКонечно, резкое увеличение тиража редких моделей ("дроп") — праздник для потребителей. Но не для перекупщиков, или ресейлеров, которые зарабатывают на перепродажах редких моделей в три-четыре раза больше исходной цены.Молодые люди по несколько часов, а то и дней стоят в очередях за новым "дропом" и участвуют в раффлах — лотереях, в которых магазин разыгрывает право на покупку редких моделей. В основном ресейлеры — студенты или школьники. Один из них (москвич, попросивший не называть имя) утверждает, что в среднем доход успешного перекупщика — 230-250 тысяч рублей в месяц, "а до пандемии было и больше". Однако кроссовки и кеды сегодня не просто самая популярная обувь, но и важный элемент поп-культуры. Это подтверждает и цена на отдельные пары. Так, в августе классические игровые кроссовки баскетболиста Майкла Джордана купили за рекордные 615 тысяч долларов: причем не где-нибудь, а на торгах Christie’s. До этого самыми дорогими были Nike 1972 Moon Shoes (в 2019-м ушли почти за 438 тысяч долларов на аукционе Sotheby’s). Таких, созданных специально для Олимпийских игр 1972 года, выпустили всего 12 пар. Носить эти кроссовки, которым почти полвека, нельзя — они просто развалятся от старости. Так зачем же тратить огромные деньги на "дэдсток" (от англ. deadstock), который даже нельзя надеть? Тот случай, когда утилитарный предмет теряет свою изначальную функцию, становясь просто символом коллекционирования (как, впрочем, и вино, марки или машины). Однако за парами кроссовок, на которых можно разбогатеть, придется серьезно поохотиться. Или побегать. Но для настоящих любителей кроссовок это как раз не проблема.
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мелани гриффит, стиль жизни, майкл джордан, знаменитости, фильмы, ума турман, канье уэст, forbes, adidas ag, nike, inc., москва, ссср, сша, мода, технологии, баскетбол

Шаг в будущее: как мы полюбили кроссовки

08:00 07.02.2021 (обновлено: 08:20 07.02.2021)
 
© AFP 2021 / Odd AndersenЖенщина проходит мимо витрины с кроссовками в Берлине
Женщина проходит мимо витрины с кроссовками в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© AFP 2021 / Odd Andersen
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В начале 2021-го новый вице-президент США Камала Харрис появилась на обложке Vogue в кедах. В сентябре Netflix выпустил целый сериал "Сникерхеды", посвященный любителям спортивной обуви. А в мае старую пару кроссовок Майкла Джордана купили за полмиллиона долларов. О том, как обувь, считавшаяся атрибутом спортсменов, подростков или провинциалов, постепенно превратилась в предмет модного культа, — в материале РИА Новости.

Кеды Камалы

Отправиться в офис в деловом костюме, а на светский раут в коктейльном платье и при этом в кедах казалось весьма смелым. Так, персонаж Мелани Гриффит из фильма "Деловая девушка" (1988), карьеристка Тесс, добирается до работы в кроссовках. Но по офису потом, конечно, рассекает только на каблуках.
Однако все изменилось, когда героями времени стали компьютерщики и рэперы, которые, даже повзрослев, не пожелали менять спортивную обувь на классические ботинки или туфли. Просто потому, что так удобнее и проще. А пандемия окончательно убедила нас в том, что нет ничего лучше комфорта.
И вот уже даже высокопоставленный политик, вице-президент США Камала Харрис, позирует на обложке Vogue "по-простому", в любимых кедах Converse — такие может позволить себе даже тинейджер (в отличие от жемчуга, который Харрис тоже постоянно носит). Шаг продуманный: подчеркнуть и близость к народу, и доступность, и мобильность — ведь на каблуках особо не побегаешь.
Ее примеру следуют многие. По данным Grand View Research, оборот мирового рынка спортивной обуви к 2025-му достигнет 95 миллиардов долларов, ежегодно увеличиваясь примерно на пять процентов.
Способствовал этому когда-то и Майкл Джордан. Собственный бренд он запустил в 1984-м. Air Jordan полюбили не только за дизайн, но и за удобство. Во многом благодаря им кроссовки постепенно превращались в просто классную обувь. Хорошая пара уже в 80-90-х стоила прилично, так что "выгуливать" такие в городе было не стыдно.
© AP Photo / Tom StrattmanАмериканский баскетболист Майкл Джордан в фирменных кроссовках Nike Air Jordan во время игры. 1995 год
Американский баскетболист Майкл Джордан в фирменных кроссовках Nike Air Jordan во время игры. 1995 год - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Tom Strattman
Американский баскетболист Майкл Джордан в фирменных кроссовках Nike Air Jordan во время игры. 1995 год
А Майкл заработал на обуви больше, чем на баскетболе: 1,7 миллиарда долларов против чуть более 90 миллионов, подсчитал Forbes.

"Сегодня носит Adidas, а завтра родину продаст"

Кстати, почему "кроссовки"? По-английски они обычно называются training/jogging shoes или же "сникерсы", от глагола to sneak ("красться"), потому что из-за мягкой резиновой подошвы шаги почти не слышны. Русское слово появилось в 70-х годах, это сокращение от словосочетания "кроссовые туфли".
И ассоциировались они у советского человека в основном с одним брендом — Adidas. Всесоюзная любовь к нему возникла в 1978-м, когда марка получила право отшивать продукцию в Москве. А СССР стал двадцатой страной, в которой производили обувь бренда по лицензии. Самые хитрые приделывали к советским кроссовкам, где было две полоски, заветную третью, превращая их в "заграничные".
Екатерина Кулиничева в книге "Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви" пишет: возможно, угнаться за Западом мешало то, что отечественная промышленность долго разделяла спортивную обувь на профессиональную и любительскую. В отличие от США — там уже был огромный спрос на такие товары (от тех, кто увлекался бегом).
Подобной обуви российской марки, которая была бы известна в мире, к сожалению, пока нет. Впрочем, "русский след" в индустрии относительно недавно все же был: в 2004-м Nike представил названные в честь первых собак-космонавтов кроссовки Zvezdochka (перезапущены в 2014-м). Специалисты считают, что это один из самых ярких и недооцененных релизов.

Кроссовки у Марти Макфлая

Огромную роль в том, что кроссовки стали фетишем, сыграл кинематограф. Одна из самых знаменитых пар на экране — у Марти Макфлая в фильме "Назад в будущее". В первой части трилогии есть знаковый эпизод: попав в 1950‐е (время молодости своих родителей) герой переобувается в кеды Converse. А очутившись в будущем, надевает ультрамодные "найки" с автоматической шнуровкой.
© Universal Pictures (1989)Кадр из фильма "Назад в будущее — 2"
Кадр из фильма Назад в будущее 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Universal Pictures (1989)
Кадр из фильма "Назад в будущее — 2"
Таких технологий в 80-е, когда снимали фильм, еще не было, так что по команде на съемочной площадке ремешки затягивал "специально обученный человек". Сейчас стоимость Air Mag, которые справляются с этой задачей сами, доходит до сорока тысяч долларов. Оба тиража, 2011 и 2016 годов, не превышают 1600 штук.
Впрочем, не все кроссовки с экрана стоят заоблачных денег. Форрест Гамп пробежку по Штатам совершал в другой модели той же фирмы — стоимостью около шести тысяч рублей. В отзывах, кроме удобной подошвы, отмечают еще способность визуально уменьшать размер ноги.
© Paramount Pictures (1994)Кадр из фильма "Форрест Гамп"
Кадр из фильма Форрест Гамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Paramount Pictures (1994)
Кадр из фильма "Форрест Гамп"
Ярко-желтые кроссовки Умы Турман из "Убить Билла" разработал японский бренд Onitsuka Tiger. Если присмотреться к подошвам — а камера дает нам такую возможность — то можно увидеть неприличную надпись.
Точная копия обуви Черной Мамбы вышла небольшим тиражом в 2014-м, и за ними до сих пор идет настоящая охота. Однако аналоги недавно были у Asics примерно за 300 долларов.
© A Band Apart/Miramax Films/Super Cool ManChu (2003)Кадр из фильма "Убить Билла"
Кадр из фильма Убить Билла - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© A Band Apart/Miramax Films/Super Cool ManChu (2003)
Кадр из фильма "Убить Билла"

Хинкали и чипсы

Последние пять лет самым популярным дизайнером кроссовок остается рэпер Канье Уэст. Уже шестой год каждый релиз Yeezy обязательно обсуждают в соцсетях. В основном новинки ругают — но в итоге за ними выстраивается очередь.
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст
Так, прошлым летом в продажу поступили шлепанцы, напоминающие чипсы Cheetos, и дырявые Foam Runner, которые сравнивали с "кроксами". Канье на шутки и критику вроде не обижается: прекрасно знает, что мемы и хайп только улучшают продажи.
Впрочем, рэпер разрабатывает обувь не один, а в паре с легендарным дизайнером Стивеном Смитом, который предпочитает оставаться в тени знаменитости.
До 2019 года на Yeezy удавалось искусственно создавать высокий спрос: дефицит поддерживали ограниченными тиражами. А потом Канье вдруг расщедрился и сделал огромный "дроп" (что ощутимо обвалило цены).

Охотники за кроссовками

Конечно, резкое увеличение тиража редких моделей ("дроп") — праздник для потребителей. Но не для перекупщиков, или ресейлеров, которые зарабатывают на перепродажах редких моделей в три-четыре раза больше исходной цены.
Молодые люди по несколько часов, а то и дней стоят в очередях за новым "дропом" и участвуют в раффлах — лотереях, в которых магазин разыгрывает право на покупку редких моделей.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник Московского марафона
Участник Московского марафона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участник Московского марафона
В основном ресейлеры — студенты или школьники. Один из них (москвич, попросивший не называть имя) утверждает, что в среднем доход успешного перекупщика — 230-250 тысяч рублей в месяц, "а до пандемии было и больше".
Однако кроссовки и кеды сегодня не просто самая популярная обувь, но и важный элемент поп-культуры. Это подтверждает и цена на отдельные пары. Так, в августе классические игровые кроссовки баскетболиста Майкла Джордана купили за рекордные 615 тысяч долларов: причем не где-нибудь, а на торгах Christie’s.
До этого самыми дорогими были Nike 1972 Moon Shoes (в 2019-м ушли почти за 438 тысяч долларов на аукционе Sotheby’s). Таких, созданных специально для Олимпийских игр 1972 года, выпустили всего 12 пар. Носить эти кроссовки, которым почти полвека, нельзя — они просто развалятся от старости.
Так зачем же тратить огромные деньги на "дэдсток" (от англ. deadstock), который даже нельзя надеть? Тот случай, когда утилитарный предмет теряет свою изначальную функцию, становясь просто символом коллекционирования (как, впрочем, и вино, марки или машины).
Однако за парами кроссовок, на которых можно разбогатеть, придется серьезно поохотиться. Или побегать. Но для настоящих любителей кроссовок это как раз не проблема.
Показ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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Бахрома, перчатки, трубы: что будет в моде этой зимой
 
КультураМелани ГриффитСтиль жизниМайкл ДжорданЗнаменитостифильмыУма ТурманКанье УэстForbesAdidas AGNike, Inc.МоскваСССРСШАмодаТехнологииБаскетбол
 
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