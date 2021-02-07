https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html

Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС

Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС

Заболевания гайморитом не регистрировались у космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), но при необходимости его можно лечить на орбите,... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T01:09

2021-02-07T01:09

2021-02-07T01:09

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заболевания гайморитом не регистрировались у космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), но при необходимости его можно лечить на орбите, сообщила РИА Новости заведующая отделом клинико-физиологических исследований и экспертизы Института медико-биологических проблем РАН Елена Сигалева."Случаев заболевания гайморитом на станции не зарегистрировано", - сказала она.По ее словам, в случае возникновения острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов космонавт на МКС "имеет возможность после консультации с наземной медицинской службой воспользоваться бортовой медицинской укладкой, имеющей в своем составе современные медикаментозные средства для лечения подобных заболеваний".Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210205/kosmos-1596139896.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука