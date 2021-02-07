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https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html
Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС
Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС
Заболевания гайморитом не регистрировались у космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), но при необходимости его можно лечить на орбите,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T01:09
2021-02-07T01:09
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заболевания гайморитом не регистрировались у космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), но при необходимости его можно лечить на орбите, сообщила РИА Новости заведующая отделом клинико-физиологических исследований и экспертизы Института медико-биологических проблем РАН Елена Сигалева."Случаев заболевания гайморитом на станции не зарегистрировано", - сказала она.По ее словам, в случае возникновения острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов космонавт на МКС "имеет возможность после консультации с наземной медицинской службой воспользоваться бортовой медицинской укладкой, имеющей в своем составе современные медикаментозные средства для лечения подобных заболеваний".Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС

01:09 07.02.2021
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заболевания гайморитом не регистрировались у космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), но при необходимости его можно лечить на орбите, сообщила РИА Новости заведующая отделом клинико-физиологических исследований и экспертизы Института медико-биологических проблем РАН Елена Сигалева.
"Случаев заболевания гайморитом на станции не зарегистрировано", - сказала она.
По ее словам, в случае возникновения острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов космонавт на МКС "имеет возможность после консультации с наземной медицинской службой воспользоваться бортовой медицинской укладкой, имеющей в своем составе современные медикаментозные средства для лечения подобных заболеваний".
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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