https://ria.ru/20210207/evrosoyuz-1596430882.html

Боррель заявил, что Россия отдаляется от Евросоюза

Боррель заявил, что Россия отдаляется от Евросоюза

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T22:51

2021-02-07T22:51

2021-02-07T22:51

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ив роше

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза."Моя встреча с (главой МИД России Сергеем – ред.) Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтверждают, что Европа и Россия отдаляются друг от друга", - написал он.По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу".Глава евродипломатии также выразил сожаление в связи с тем, что "Россия не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога"."На этой неделе я отправился в Москву, чтобы посредством дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в преодолении разногласий и негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, демонстрирует совершенно иное направление", - считает верховный представитель.Боррель пояснил, что целью его поездки также было "прямо выразить решительное осуждение ЕС" в связи с вынесением приговора Алексею Навальному и в связи с "массовыми арестами тысяч демонстрантов"."Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью, чтобы получить более конструктивный диалог с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы должны учитывать эти последствия", - добавил Боррель.Он также отметил "агрессивно организованную" пресс-конференцию по итогам переговоров с российским главой МИД. "Хоть это и не является для нас неожиданным… нам, как ЕС, придется обратить внимание на последствия, продумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать решительно вместе", - констатировал глава европейской дипломатии.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.При рассмотрении дела блогера суд посетили около 20 иностранных дипломатических работников и множество корреспондентов. При этом иностранные дипломаты и журналисты 4 февраля проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на семь суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции.

https://ria.ru/20210207/sanktsii-1596429052.html

https://ria.ru/20210205/sputnik-1596165490.html

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россия, жозеп боррель, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, москва, сша, в мире