Боррель "безуспешно" просил Лаврова пересмотреть высылку дипломатов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Россию сообщил, что узнал о высылке трех европейских дипломатов в Москве из соцсетей, обращался с просьбой к главе МИД России Сергею Лаврову о пересмотре решения, "но безуспешно".
В пятницу в российском министерстве иностранных дел сообщили, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
"К сожалению, в конце нашей встречи мы через социальные сети узнали о выдворении трех дипломатов стран Евросоюза по необоснованным претензиям в том, что они действовали не в соответствии со своим статусом иностранных дипломатов, принимая участие в демонстрациях. Я просил министра Лаврова пересмотреть это решение, но без результата", - написал Боррель.
Он констатировал, что визит в Москву стал для него "очень сложным", переговоры, подчас, достигали "высокой степени напряженности".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".