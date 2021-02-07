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Боррель "безуспешно" просил Лаврова пересмотреть высылку дипломатов
Боррель "безуспешно" просил Лаврова пересмотреть высылку дипломатов
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Россию сообщил, что узнал о высылке трех... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T23:15
2021-02-07T23:15
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
швеция
москва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Россию сообщил, что узнал о высылке трех европейских дипломатов в Москве из соцсетей, обращался с просьбой к главе МИД России Сергею Лаврову о пересмотре решения, "но безуспешно".В пятницу в российском министерстве иностранных дел сообщили, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве."К сожалению, в конце нашей встречи мы через социальные сети узнали о выдворении трех дипломатов стран Евросоюза по необоснованным претензиям в том, что они действовали не в соответствии со своим статусом иностранных дипломатов, принимая участие в демонстрациях. Я просил министра Лаврова пересмотреть это решение, но без результата", - написал Боррель.Он констатировал, что визит в Москву стал для него "очень сложным", переговоры, подчас, достигали "высокой степени напряженности".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210207/sanktsii-1596429052.html
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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, швеция, москва, в мире

Боррель "безуспешно" просил Лаврова пересмотреть высылку дипломатов

23:15 07.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Россию сообщил, что узнал о высылке трех европейских дипломатов в Москве из соцсетей, обращался с просьбой к главе МИД России Сергею Лаврову о пересмотре решения, "но безуспешно".
В пятницу в российском министерстве иностранных дел сообщили, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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"К сожалению, в конце нашей встречи мы через социальные сети узнали о выдворении трех дипломатов стран Евросоюза по необоснованным претензиям в том, что они действовали не в соответствии со своим статусом иностранных дипломатов, принимая участие в демонстрациях. Я просил министра Лаврова пересмотреть это решение, но без результата", - написал Боррель.
Он констатировал, что визит в Москву стал для него "очень сложным", переговоры, подчас, достигали "высокой степени напряженности".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинШвецияМоскваВ мире
 
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