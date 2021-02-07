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Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства в Махачкале
Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства в Махачкале
Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:52
2021-02-07T12:37
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
россия
сергей меликов
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в здании Советского РОВД Махачкалы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. Как информирует следствие, по подозрению в убийстве в отделе полиции задержаны два сотрудника Росгвардии в Дагестане, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция по УК – пожизненный срок или казнь.Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов."…Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.Отмечается, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села."Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела", - информируют власти.
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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, россия, сергей меликов, махачкала, происшествия

Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства в Махачкале

11:52 07.02.2021 (обновлено: 12:37 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов во время совещания. 9 июня 2014
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов во время совещания. 9 июня 2014 - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в здании Советского РОВД Махачкалы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. Как информирует следствие, по подозрению в убийстве в отделе полиции задержаны два сотрудника Росгвардии в Дагестане, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция по УК – пожизненный срок или казнь.
Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов.
"…Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 01:42
В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане
Отмечается, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села.
"Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела", - информируют власти.
 
Убийство экс-главы села в отделе полиции в МахачкалеРоссияСергей МеликовМахачкалаПроисшествия
 
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