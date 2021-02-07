https://ria.ru/20210207/dagestan-1596375008.html

Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства в Махачкале

Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства в Махачкале

Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:52

2021-02-07T11:52

2021-02-07T12:37

убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале

россия

сергей меликов

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в здании Советского РОВД Махачкалы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. Как информирует следствие, по подозрению в убийстве в отделе полиции задержаны два сотрудника Росгвардии в Дагестане, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция по УК – пожизненный срок или казнь.Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов."…Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.Отмечается, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села."Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела", - информируют власти.

https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596350899.html

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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, россия, сергей меликов, махачкала, происшествия