https://ria.ru/20210207/bombardirovschik-1596372550.html
Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады
Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады
Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:23
2021-02-07T11:23
2021-02-07T15:22
россия
ту-95мс
министерство обороны рф (минобороны рф)
амурская область
безопасность
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.Отмечается, что летно-тактическое учение прошло в Амурской области.Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
https://ria.ru/20191018/1559919485.html
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россия, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф), амурская область, безопасность