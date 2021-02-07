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Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады
Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады
Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:23
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россия
ту-95мс
министерство обороны рф (минобороны рф)
амурская область
безопасность
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.Отмечается, что летно-тактическое учение прошло в Амурской области.Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
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россия, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф), амурская область, безопасность

Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

11:23 07.02.2021 (обновлено: 15:22 07.02.2021)
 
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МОСКВА, 7 фев РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Отмечается, что летно-тактическое учение прошло в Амурской области.
"Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях", — уточнили в ведомстве.
Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
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РоссияТу-95МСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Амурская областьБезопасность
 
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