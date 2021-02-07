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https://ria.ru/20210207/astrologiya-1596056865.html
Названы знаки, которые больше всех пострадают от Ретроградного Меркурия
Названы знаки, которые больше всех пострадают от Ретроградного Меркурия
Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз назвала знаки зодиака, которым тяжелее всех будет пережить период Ретроградного Меркурия, который начался 29... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:32
2021-02-07T06:35
ретроградный меркурий
знаки зодиака
стиль жизни
меркурий
культура
гороскоп
астрология
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз назвала знаки зодиака, которым тяжелее всех будет пережить период Ретроградного Меркурия, который начался 29 января и закончится 25 февраля, пишет YourTango. По словам Роуз, ретроградный сезон наиболее известен тем, что приносит с собой множество неприятностей, причем как на работе, так и в личной жизни. Уроки, которые получают в это время большинство людей, иногда бывают чересчур суровы, но не для всех.Например, этот период станет благоприятным этапом для Рыб и Дев, но вот некоторым знакам "достанется". Речь о Водолеях, Львах, Скорпионах и Тельцах.Чтобы спокойно пережить ретроград, эксперт по астрологии в ближайшие три недели советует Водолеям сосредоточиться на друзьях, отношениях и личном окружении, поскольку именно в этих жизненных областях Водолеи ощутят надвигающиеся изменения. Роуз отмечает, не все перемены пойдут на пользу. Но неудачи надо будет принять, прежде чем переходить к следующему этапу.Львам, которые в жизни и любви беззаботны и поверхностны, пора задуматься над тем, что для них действительно важно и нужно. Для этого Кейт Роуз советует представителям этого знака глубже погрузиться в то, чем им давно хотелось заняться. Во время Ретроградного Меркурия и даже после него Скорпионы внутренне трансформируются. Сначала изменения их напугают, так как представители это знака привыкли нагнетать обстановку и думать, что они худшие. Чтобы не впасть в уныние, эксперт по астрологии советует Скорпионам разобраться в себе и понять, почему у них возникают такие чувства. Кейт Роуз уверена, хотя принять перемены в жизни Скорпионам будет нелегко, сделав это они могут стать по-настоящему счастливыми и ощутить облегчение от того, что из некоторых ситуаций им наконец-то удалось выйти. Тельцы начинают новое путешествие, связанное с их внутренней перезагрузкой. Если за последние месяцы им удалось глубоко себя переработать, то настало время сделать так, чтобы и внешне жизнь соответствовала новым ощущениям. Для этого Кейт Роуз советует стоять на своем и никого не слушать.
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ретроградный меркурий, знаки зодиака, стиль жизни, меркурий, гороскоп, астрология

Названы знаки, которые больше всех пострадают от Ретроградного Меркурия

06:32 07.02.2021 (обновлено: 06:35 07.02.2021)
 
© Depositphotos / SIphotographyДевушка в стрессе
Девушка в стрессе - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Depositphotos / SIphotography
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз назвала знаки зодиака, которым тяжелее всех будет пережить период Ретроградного Меркурия, который начался 29 января и закончится 25 февраля, пишет YourTango.
По словам Роуз, ретроградный сезон наиболее известен тем, что приносит с собой множество неприятностей, причем как на работе, так и в личной жизни. Уроки, которые получают в это время большинство людей, иногда бывают чересчур суровы, но не для всех.
Например, этот период станет благоприятным этапом для Рыб и Дев, но вот некоторым знакам "достанется". Речь о Водолеях, Львах, Скорпионах и Тельцах.

"Этим четырем знакам надо опасаться даже собственных мыслей, поскольку Меркурий любит "подшучивать" над тем, что для нас кажется важным в реальной жизни", – предупреждает Кейт Роуз.

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Львам, которые в жизни и любви беззаботны и поверхностны, пора задуматься над тем, что для них действительно важно и нужно. Для этого Кейт Роуз советует представителям этого знака глубже погрузиться в то, чем им давно хотелось заняться.
Во время Ретроградного Меркурия и даже после него Скорпионы внутренне трансформируются. Сначала изменения их напугают, так как представители это знака привыкли нагнетать обстановку и думать, что они худшие. Чтобы не впасть в уныние, эксперт по астрологии советует Скорпионам разобраться в себе и понять, почему у них возникают такие чувства.
Кейт Роуз уверена, хотя принять перемены в жизни Скорпионам будет нелегко, сделав это они могут стать по-настоящему счастливыми и ощутить облегчение от того, что из некоторых ситуаций им наконец-то удалось выйти.
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