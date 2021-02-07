https://ria.ru/20210207/astrologiya-1596056865.html

Названы знаки, которые больше всех пострадают от Ретроградного Меркурия

Названы знаки, которые больше всех пострадают от Ретроградного Меркурия

Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз назвала знаки зодиака, которым тяжелее всех будет пережить период Ретроградного Меркурия, который начался 29... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T06:32

2021-02-07T06:32

2021-02-07T06:35

ретроградный меркурий

знаки зодиака

стиль жизни

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз назвала знаки зодиака, которым тяжелее всех будет пережить период Ретроградного Меркурия, который начался 29 января и закончится 25 февраля, пишет YourTango. По словам Роуз, ретроградный сезон наиболее известен тем, что приносит с собой множество неприятностей, причем как на работе, так и в личной жизни. Уроки, которые получают в это время большинство людей, иногда бывают чересчур суровы, но не для всех.Например, этот период станет благоприятным этапом для Рыб и Дев, но вот некоторым знакам "достанется". Речь о Водолеях, Львах, Скорпионах и Тельцах.Чтобы спокойно пережить ретроград, эксперт по астрологии в ближайшие три недели советует Водолеям сосредоточиться на друзьях, отношениях и личном окружении, поскольку именно в этих жизненных областях Водолеи ощутят надвигающиеся изменения. Роуз отмечает, не все перемены пойдут на пользу. Но неудачи надо будет принять, прежде чем переходить к следующему этапу.Львам, которые в жизни и любви беззаботны и поверхностны, пора задуматься над тем, что для них действительно важно и нужно. Для этого Кейт Роуз советует представителям этого знака глубже погрузиться в то, чем им давно хотелось заняться. Во время Ретроградного Меркурия и даже после него Скорпионы внутренне трансформируются. Сначала изменения их напугают, так как представители это знака привыкли нагнетать обстановку и думать, что они худшие. Чтобы не впасть в уныние, эксперт по астрологии советует Скорпионам разобраться в себе и понять, почему у них возникают такие чувства. Кейт Роуз уверена, хотя принять перемены в жизни Скорпионам будет нелегко, сделав это они могут стать по-настоящему счастливыми и ощутить облегчение от того, что из некоторых ситуаций им наконец-то удалось выйти. Тельцы начинают новое путешествие, связанное с их внутренней перезагрузкой. Если за последние месяцы им удалось глубоко себя переработать, то настало время сделать так, чтобы и внешне жизнь соответствовала новым ощущениям. Для этого Кейт Роуз советует стоять на своем и никого не слушать.

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https://ria.ru/20210131/astrologiya-1595190170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ретроградный меркурий, знаки зодиака, стиль жизни, меркурий, гороскоп, астрология