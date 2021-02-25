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Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека
Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека
Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас, почему стоит РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:33
2021-02-25T20:34
ретроградный меркурий
гороскоп
астрология
земля
меркурий
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.Что означает ретроградный МеркурийУ каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.Периоды ретроградного МеркурияМеркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель. — В 2021 году ретроградный Меркурий проходит с 30 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня, а также с 27 сентября по 18 октября, — отметила специалист.На кого влияет ретроградный МеркурийПо словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.Почему астрологи опасаются ретроградных планет?Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).Также внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2021 годуПо мнению специалиста, наибольшее влияние ретроградный Меркурий в 2021 году в периоде с мая по июнь будет оказывать на близнецов, дев, стрельцов и водолеев. Особенно остро его будут чувствовать те, кто родился ближе к "концу знака". Воздействие планеты падет именно на сферу общения, слухов, коммуникаций.В периоде сентябрь-октябрь ретроградный Меркурий больше всего повлияет на весов, козерогов, овнов и раков. Планета затронет тему отношений с партнерами, в том числе деловыми. Также в этот период указанные знаки будут уделять особое внимание отношениям с самими собой.Принято считать, что особенно сильно Меркурий в ретрограде воздействует на тех, у кого в натальной карте он является активной планетой. Им лучше в это время не начинать ничего нового, а вот старые дела завершать даже нужно.
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ретроградный меркурий, гороскоп, астрология, земля, меркурий, общество

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

20:33 25.02.2021 (обновлено: 20:34 25.02.2021)
 
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of WashingtonСнимок Меркурия в искусственных цветах, отражающих минералогические и химические свойства приповерхностного грунта
Снимок Меркурия в искусственных цветах, отражающих минералогические и химические свойства приповерхностного грунта - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.

Что означает ретроградный Меркурий

У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.
— Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.
Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.
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Периоды ретроградного Меркурия

Меркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель.
— В 2021 году ретроградный Меркурий проходит с 30 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня, а также с 27 сентября по 18 октября, — отметила специалист.

На кого влияет ретроградный Меркурий

По словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.
— У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей, — отметила астролог.

Почему астрологи опасаются ретроградных планет?

Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.
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Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.
Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).
Также внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.
— Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий — это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю, — пояснила астролог.
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Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2021 году

По мнению специалиста, наибольшее влияние ретроградный Меркурий в 2021 году в периоде с мая по июнь будет оказывать на близнецов, дев, стрельцов и водолеев. Особенно остро его будут чувствовать те, кто родился ближе к "концу знака". Воздействие планеты падет именно на сферу общения, слухов, коммуникаций.
В периоде сентябрь-октябрь ретроградный Меркурий больше всего повлияет на весов, козерогов, овнов и раков. Планета затронет тему отношений с партнерами, в том числе деловыми. Также в этот период указанные знаки будут уделять особое внимание отношениям с самими собой.
— При этом не стоит грести всех людей указанных знаков под одну гребенку. Существует еще много факторов, других звезд и планет, которые также оказывают влияние на человека. На каждого — по-разному. Для более точных прогнозов составляются индивидуальные гороскопы, — пояснила Анна Ушакова.
Принято считать, что особенно сильно Меркурий в ретрограде воздействует на тех, у кого в натальной карте он является активной планетой. Им лучше в это время не начинать ничего нового, а вот старые дела завершать даже нужно.
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