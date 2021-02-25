https://ria.ru/20210225/merkuriy-1599002923.html

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас, почему стоит РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:33

2021-02-25T20:33

2021-02-25T20:34

ретроградный меркурий

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.Что означает ретроградный МеркурийУ каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.Периоды ретроградного МеркурияМеркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель. — В 2021 году ретроградный Меркурий проходит с 30 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня, а также с 27 сентября по 18 октября, — отметила специалист.На кого влияет ретроградный МеркурийПо словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.Почему астрологи опасаются ретроградных планет?Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).Также внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2021 годуПо мнению специалиста, наибольшее влияние ретроградный Меркурий в 2021 году в периоде с мая по июнь будет оказывать на близнецов, дев, стрельцов и водолеев. Особенно остро его будут чувствовать те, кто родился ближе к "концу знака". Воздействие планеты падет именно на сферу общения, слухов, коммуникаций.В периоде сентябрь-октябрь ретроградный Меркурий больше всего повлияет на весов, козерогов, овнов и раков. Планета затронет тему отношений с партнерами, в том числе деловыми. Также в этот период указанные знаки будут уделять особое внимание отношениям с самими собой.Принято считать, что особенно сильно Меркурий в ретрограде воздействует на тех, у кого в натальной карте он является активной планетой. Им лучше в это время не начинать ничего нового, а вот старые дела завершать даже нужно.

https://ria.ru/20210203/kosmogramma-1595920827.html

https://ria.ru/20160510/1430366173.html

https://ria.ru/20200320/1568803493.html

https://ria.ru/20200101/1563018769.html

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ретроградный меркурий, гороскоп, астрология, земля, меркурий, общество