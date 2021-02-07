https://ria.ru/20210207/arsenal-1596424711.html

В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского

В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского

Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T21:15

2021-02-07T21:15

2021-02-07T21:42

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/97/1558539760_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_8ab5ccd1984f5de0ef848817b124b8ae.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News.Кин подтвердил, что, действительно, в этой сфере у США "серьезные слабости". По его словам, Вашингтон отстает от Москвы в модернизации этого типа вооружений, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают согласно договору СНВ-3. Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Штатов оно находится в плачевном состоянии.Как подчеркнул генерал, США предстоит довести свой арсенал до стандартов, которые Москва и Пекин "посчитают убедительными".Кин добавил, что Соединенные Штаты также отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае проигрывающая сторона (в данном случае США. — Прим. ред.) может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.Кин уверен, что модернизация упомянутых средств ведения войны — неотложный вопрос. По его мнению, Пентагону необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.

https://ria.ru/20210106/sarmat-1592132756.html

https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире