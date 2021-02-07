https://ria.ru/20210207/arsenal-1596424711.html
В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского
В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского
Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T21:15
2021-02-07T21:15
2021-02-07T21:42
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News.Кин подтвердил, что, действительно, в этой сфере у США "серьезные слабости". По его словам, Вашингтон отстает от Москвы в модернизации этого типа вооружений, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают согласно договору СНВ-3. Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Штатов оно находится в плачевном состоянии.Как подчеркнул генерал, США предстоит довести свой арсенал до стандартов, которые Москва и Пекин "посчитают убедительными".Кин добавил, что Соединенные Штаты также отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае проигрывающая сторона (в данном случае США. — Прим. ред.) может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.Кин уверен, что модернизация упомянутых средств ведения войны — неотложный вопрос. По его мнению, Пентагону необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.
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россия, сша, в мире
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США
генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News
.
"Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые видят в нашем ядерном арсенале", — рассказал военный.
Кин подтвердил, что, действительно, в этой сфере у США "серьезные слабости". По его словам, Вашингтон отстает от Москвы в модернизации этого типа вооружений, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают согласно договору СНВ-3. Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Штатов оно находится в плачевном состоянии.
Как подчеркнул генерал, США предстоит довести свой арсенал до стандартов, которые Москва и Пекин
"посчитают убедительными".
Кин добавил, что Соединенные Штаты также отстают от России и Китая
в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае проигрывающая сторона (в данном случае США. — Прим. ред.) может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.
"Это чудовищный вариант развития событий", — отметил генерал.
Кин уверен, что модернизация упомянутых средств ведения войны — неотложный вопрос. По его мнению, Пентагону необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.