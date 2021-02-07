Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/arsenal-1596424711.html
В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского
В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского
Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T21:15
2021-02-07T21:42
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/97/1558539760_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_8ab5ccd1984f5de0ef848817b124b8ae.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News.Кин подтвердил, что, действительно, в этой сфере у США "серьезные слабости". По его словам, Вашингтон отстает от Москвы в модернизации этого типа вооружений, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают согласно договору СНВ-3. Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Штатов оно находится в плачевном состоянии.Как подчеркнул генерал, США предстоит довести свой арсенал до стандартов, которые Москва и Пекин "посчитают убедительными".Кин добавил, что Соединенные Штаты также отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае проигрывающая сторона (в данном случае США. — Прим. ред.) может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.Кин уверен, что модернизация упомянутых средств ведения войны — неотложный вопрос. По его мнению, Пентагону необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.
https://ria.ru/20210106/sarmat-1592132756.html
https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/97/1558539760_249:361:2498:2048_1920x0_80_0_0_a42f3aac66f97e684910817373649b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, в мире

В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского

21:15 07.02.2021 (обновлено: 21:42 07.02.2021)
 
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News.

"Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые видят в нашем ядерном арсенале", — рассказал военный.

Кин подтвердил, что, действительно, в этой сфере у США "серьезные слабости". По его словам, Вашингтон отстает от Москвы в модернизации этого типа вооружений, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают согласно договору СНВ-3. Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Штатов оно находится в плачевном состоянии.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 14:41
Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену
Как подчеркнул генерал, США предстоит довести свой арсенал до стандартов, которые Москва и Пекин "посчитают убедительными".
Кин добавил, что Соединенные Штаты также отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае проигрывающая сторона (в данном случае США. — Прим. ред.) может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.
"Это чудовищный вариант развития событий", — отметил генерал.
Кин уверен, что модернизация упомянутых средств ведения войны — неотложный вопрос. По его мнению, Пентагону необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 18:55
NI рассказал, зачем США похитили российский комплекс "Панцирь"
 
РоссияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
03:04Кардиолог объяснила, когда вызывать скорую при низком давлении
Лента новостейМолния