https://ria.ru/20210207/arest-1596393102.html

В Петербурге арестовали обвиняемого в попытке заказать убийство по найму

В Петербурге арестовали обвиняемого в попытке заказать убийство по найму

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в заказе убийства местного юриста предпринимателю Алексею Рудакову,... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T16:04

2021-02-07T16:04

2021-02-07T16:04

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в заказе убийства местного юриста предпринимателю Алексею Рудакову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Обвиняемому в попытке приготовления к убийству Рудакову суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком по 3 апреля", - сообщили журналистам в пресс-службе судов.Отмечается, что Рудаков при допросе в качестве обвиняемого вину не признал, на суде просил меру не связанную с лишением свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство юриста. По сообщению пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый является 58-летним бывшим бизнесменом, уроженцем Воронежской области. Полицией было установлено, что подозреваемый имел намерения физически устранить юриста – специалиста по делам о банкротстве, так как испытывал к нему личную неприязнь. Некоторое время назад юрист выиграл в суде процесс, из-за которого предприниматель лишился своего состояния и недвижимости, сообщали в пресс-службе полиции.В роли "киллера" в ходе оперативных действий выступил полицейский, которому обвиняемый во время встреч передал в качестве залога 5 тысяч долларов, пистолет с глушителем и информацию с фотографиями о потенциальной жертве. Пятого февраля заказчик в очередной раз встретился с "исполнителем" для передачи оставшейся суммы за "услуги", однако его при этой встрече задержали полицейские.По информации пресс-службы судов, потерпевший полагает, что оперативный сотрудник был не единственным, кого Рудаков мог найти для убийства по найму, поэтому опасается за свою жизнь и близких.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/proisshestviya-1596389799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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