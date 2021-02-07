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В Петербурге арестовали обвиняемого в попытке заказать убийство по найму
В Петербурге арестовали обвиняемого в попытке заказать убийство по найму
Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в заказе убийства местного юриста предпринимателю Алексею Рудакову,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T16:04
2021-02-07T16:04
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в заказе убийства местного юриста предпринимателю Алексею Рудакову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Обвиняемому в попытке приготовления к убийству Рудакову суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком по 3 апреля", - сообщили журналистам в пресс-службе судов.Отмечается, что Рудаков при допросе в качестве обвиняемого вину не признал, на суде просил меру не связанную с лишением свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство юриста. По сообщению пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый является 58-летним бывшим бизнесменом, уроженцем Воронежской области. Полицией было установлено, что подозреваемый имел намерения физически устранить юриста – специалиста по делам о банкротстве, так как испытывал к нему личную неприязнь. Некоторое время назад юрист выиграл в суде процесс, из-за которого предприниматель лишился своего состояния и недвижимости, сообщали в пресс-службе полиции.В роли "киллера" в ходе оперативных действий выступил полицейский, которому обвиняемый во время встреч передал в качестве залога 5 тысяч долларов, пистолет с глушителем и информацию с фотографиями о потенциальной жертве. Пятого февраля заказчик в очередной раз встретился с "исполнителем" для передачи оставшейся суммы за "услуги", однако его при этой встрече задержали полицейские.По информации пресс-службы судов, потерпевший полагает, что оперативный сотрудник был не единственным, кого Рудаков мог найти для убийства по найму, поэтому опасается за свою жизнь и близких.
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гумвд, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в попытке заказать убийство по найму

16:04 07.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в заказе убийства местного юриста предпринимателю Алексею Рудакову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Обвиняемому в попытке приготовления к убийству Рудакову суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком по 3 апреля", - сообщили журналистам в пресс-службе судов.
Отмечается, что Рудаков при допросе в качестве обвиняемого вину не признал, на суде просил меру не связанную с лишением свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство юриста. По сообщению пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый является 58-летним бывшим бизнесменом, уроженцем Воронежской области. Полицией было установлено, что подозреваемый имел намерения физически устранить юриста – специалиста по делам о банкротстве, так как испытывал к нему личную неприязнь. Некоторое время назад юрист выиграл в суде процесс, из-за которого предприниматель лишился своего состояния и недвижимости, сообщали в пресс-службе полиции.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 15:22
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В роли "киллера" в ходе оперативных действий выступил полицейский, которому обвиняемый во время встреч передал в качестве залога 5 тысяч долларов, пистолет с глушителем и информацию с фотографиями о потенциальной жертве. Пятого февраля заказчик в очередной раз встретился с "исполнителем" для передачи оставшейся суммы за "услуги", однако его при этой встрече задержали полицейские.
По информации пресс-службы судов, потерпевший полагает, что оперативный сотрудник был не единственным, кого Рудаков мог найти для убийства по найму, поэтому опасается за свою жизнь и близких.
 
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