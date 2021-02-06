https://ria.ru/20210206/zelenskiy-1596263103.html

Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов

Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, потому что на это были весомые и... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T01:00

2021-02-06T01:00

2021-02-06T01:33

ситуация на украине

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, потому что на это были весомые и "железобетонные" причины, а не из-за критики в свой адрес.Как утверждает Зеленский, попавшие под санкции каналы "содержали говорящие армии", которые якобы работали против Украины. Он также заявил, что вопрос введения санкций против вещателей был инициирован в 2018 году.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными телеканалами. Попавшие под санкции каналы были оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но продолжают вести трансляцию в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210206/sanktsii-1596262970.html

https://ria.ru/20210205/zelenskiy-1596074140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире