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https://ria.ru/20210206/zelenskiy-1596263103.html
Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов
Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, потому что на это были весомые и... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:00
2021-02-06T01:33
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, потому что на это были весомые и "железобетонные" причины, а не из-за критики в свой адрес.Как утверждает Зеленский, попавшие под санкции каналы "содержали говорящие армии", которые якобы работали против Украины. Он также заявил, что вопрос введения санкций против вещателей был инициирован в 2018 году.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными телеканалами. Попавшие под санкции каналы были оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но продолжают вести трансляцию в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210206/sanktsii-1596262970.html
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ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов

01:00 06.02.2021 (обновлено: 01:33 06.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, потому что на это были весомые и "железобетонные" причины, а не из-за критики в свой адрес.

"Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить, что я, человек отдавший более 20 лет телевидению, введу решение СНБО Украины против трех телеканалов? Согласитесь, звучит дико. А не кажется ли вам, что даже если я, человек, которого часто просили об этом не говорить, не шутить, не вспоминать, человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, сериалы, который ненавидит цензуру всем своим естеством и зная, что такое защищать свободу слова, принял такое решение, значит это были весомые, железобетонные причины?" - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на его канале в Telegram в пятницу.

Как утверждает Зеленский, попавшие под санкции каналы "содержали говорящие армии", которые якобы работали против Украины. Он также заявил, что вопрос введения санкций против вещателей был инициирован в 2018 году.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными телеканалами. Попавшие под санкции каналы были оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но продолжают вести трансляцию в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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