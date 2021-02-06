https://ria.ru/20210206/spetspriemnik-1596348471.html

Московская ОНК передала лекарства и книги в спецприемник в Сахарово

Московская ОНК передала лекарства и книги в спецприемник в Сахарово

Московская Общественная наблюдательная комиссия передала книги, лекарства и средства гигиены в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T23:57

2021-02-06T23:57

2021-02-06T23:57

россия

онк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596043232_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0da147d875062e57d356f6f115a406ea.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия передала книги, лекарства и средства гигиены в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся арестованные после участия в несогласованных акциях в столице, сообщила РИА Новости член ОНК Валерия Лоскутова."Мной была сорганизована большая передача, в которую входили книги, несколько коробок лекарств, средства гигиены. Большое спасибо дружественным фондам и учреждениям! Достаточно объемно получилось, привезли на трех автомобилях все это", - сказала она.По ее словам, в настоящее время в учреждении всего хватает.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210204/kamera-1596045001.html

https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595996242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онк, общество