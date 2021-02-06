Московская ОНК передала лекарства и книги в спецприемник в Сахарово
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЦентр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия передала книги, лекарства и средства гигиены в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся арестованные после участия в несогласованных акциях в столице, сообщила РИА Новости член ОНК Валерия Лоскутова.
"Мной была сорганизована большая передача, в которую входили книги, несколько коробок лекарств, средства гигиены. Большое спасибо дружественным фондам и учреждениям! Достаточно объемно получилось, привезли на трех автомобилях все это", - сказала она.
4 февраля, 16:40ОНК показала кадры из камеры, где содержится главред "Медиазоны"
По ее словам, в настоящее время в учреждении всего хватает.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".