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Московская ОНК передала лекарства и книги в спецприемник в Сахарово
Московская ОНК передала лекарства и книги в спецприемник в Сахарово
Московская Общественная наблюдательная комиссия передала книги, лекарства и средства гигиены в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T23:57
2021-02-06T23:57
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия передала книги, лекарства и средства гигиены в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся арестованные после участия в несогласованных акциях в столице, сообщила РИА Новости член ОНК Валерия Лоскутова."Мной была сорганизована большая передача, в которую входили книги, несколько коробок лекарств, средства гигиены. Большое спасибо дружественным фондам и учреждениям! Достаточно объемно получилось, привезли на трех автомобилях все это", - сказала она.По ее словам, в настоящее время в учреждении всего хватает.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210204/kamera-1596045001.html
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россия, онк, общество

Московская ОНК передала лекарства и книги в спецприемник в Сахарово

23:57 06.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЦентр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово
Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия передала книги, лекарства и средства гигиены в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся арестованные после участия в несогласованных акциях в столице, сообщила РИА Новости член ОНК Валерия Лоскутова.
"Мной была сорганизована большая передача, в которую входили книги, несколько коробок лекарств, средства гигиены. Большое спасибо дружественным фондам и учреждениям! Достаточно объемно получилось, привезли на трех автомобилях все это", - сказала она.
Кадры из камеры, где содержится главный редактор Медиазоны Смирнов - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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По ее словам, в настоящее время в учреждении всего хватает.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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