Секретарь СНБО Украины не исключил введения санкций против Медведчука
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил введения санкций в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Ранее Данилов заявил, что в ближайшее время будут применены санкции против ряда лиц, в том числе депутатов Верховной рады Украины.
"Подождите, всему свое время… Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос журналиста, почему постоянно во время обсуждения телеканалов, попавших под санкции, возникает фамилия Медведчука , однако в официальных документах его нигде нет.
Во вторник президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.