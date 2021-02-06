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Секретарь СНБО Украины не исключил введения санкций против Медведчука
Секретарь СНБО Украины не исключил введения санкций против Медведчука
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил введения санкций в отношении председателя политсовета партии... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T00:53
2021-02-06T00:53
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил введения санкций в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.Ранее Данилов заявил, что в ближайшее время будут применены санкции против ряда лиц, в том числе депутатов Верховной рады Украины."Подождите, всему свое время… Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос журналиста, почему постоянно во время обсуждения телеканалов, попавших под санкции, возникает фамилия Медведчука , однако в официальных документах его нигде нет.Во вторник президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/medvedchuk-1595989627.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире

Секретарь СНБО Украины не исключил введения санкций против Медведчука

00:53 06.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил введения санкций в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Ранее Данилов заявил, что в ближайшее время будут применены санкции против ряда лиц, в том числе депутатов Верховной рады Украины.
"Подождите, всему свое время… Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос журналиста, почему постоянно во время обсуждения телеканалов, попавших под санкции, возникает фамилия Медведчука , однако в официальных документах его нигде нет.
Во вторник президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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