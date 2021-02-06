https://ria.ru/20210206/reper-1596341106.html

Рэпера Гнойного отпустили из полиции

Рэпера Гнойного отпустили из полиции

Рэпера Вячеслава Машнова, выступающего под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный, отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после составления протокола по... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-06T21:15

2021-02-06T21:15

2021-02-07T05:15

россия

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Рэпера Вячеслава Машнова, выступающего под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный, отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после составления протокола по статье "Мелкое хулиганство", рассказал РИА Новости адвокат Павел Ясман.Ранее сообщалось, что исполнителя задержали в Петербурге и доставили в отделение полиции.Защитник добавил, что рассмотрение материала в отношении рэпера назначено на 10 февраля в Куйбышевском суде.

https://ria.ru/20210131/oksimiron-1595360029.html

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2021

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россия, происшествия, санкт-петербург