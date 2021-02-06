https://ria.ru/20210206/reper-1596341106.html
Рэпера Гнойного отпустили из полиции
Рэпера Гнойного отпустили из полиции
Рэпера Вячеслава Машнова, выступающего под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный, отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после составления протокола по... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-06T21:15
2021-02-06T21:15
2021-02-07T05:15
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происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Рэпера Вячеслава Машнова, выступающего под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный, отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после составления протокола по статье "Мелкое хулиганство", рассказал РИА Новости адвокат Павел Ясман.Ранее сообщалось, что исполнителя задержали в Петербурге и доставили в отделение полиции.Защитник добавил, что рассмотрение материала в отношении рэпера назначено на 10 февраля в Куйбышевском суде.
https://ria.ru/20210131/oksimiron-1595360029.html
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